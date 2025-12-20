Natale, speranza e servizio. Rotary e Rotaract Club Lecco uniti nella tradizionale lotteria

Auguri natalizi e iniziative solidali: un incontro all’insegna del servizio e della comunità

LECCO – Il tradizionale incontro dedicato allo scambio degli auguri natalizi e alla consueta lotteria di beneficenza, organizzata in collaborazione con il Rotaract Club Lecco, ha visto martedì 17 dicembre la partecipazione dei soci del Rotary Club Lecco. Il ricavato della lotteria sarà interamente devoluto ai progetti promossi dal Rotaract Club Lecco.

Il presidente del Rotary Club Lecco, Paolo Vanini, ha espresso il proprio ringraziamento ai soci e ai loro familiari per la numerosa e partecipata presenza, oltre che al Rotaract Club Lecco e alla sua presidente Francesca Galli per la preziosa collaborazione e l’impegno nell’organizzazione della serata. Un ringraziamento speciale è stato inoltre rivolto a Padre Livio Valenti che, come da tradizione, ha voluto condividere con i presenti un intenso messaggio augurale in vista del Natale.

Nel suo intervento, Padre Livio Valenti ha posto al centro della riflessione il tema della speranza, evidenziando come, in un mondo segnato da conflitti e tensioni, essa possa apparire fragile ed evanescente, e come i tentativi di costruire la pace spesso sembrino vanificarsi. Ha invitato i presenti a riscoprire il vero significato del Natale come momento di incontro autentico e rinnovata fiducia, sottolineando che la speranza è un dono da custodire e condividere con gli altri.

“Aprire occhi, cuore e mente è il modo migliore per vivere il Natale con consapevolezza e responsabilità, trasformando la speranza in gesti concreti di cura e servizio verso il prossimo” sottolinea Padre Livio Valenti, che ha concluso augurando a tutti di diventare “persone ricche di speranza”.

In questo spirito di servizio e di impegno verso la comunità si colloca l’attività del Rotaract Club Lecco, un club di servizio che riunisce giovani dai 18 ai 35 anni impegnati in progetti di solidarietà, volontariato e sviluppo personale, operando in stretta collaborazione con il Rotary.

Durante la serata, i soci del Rotaract si sono occupati della distribuzione dei biglietti della lotteria, mentre i soci del Rotary hanno partecipato attivamente all’acquisto, dimostrando grande coinvolgimento e spirito di servizio. Il ricavato della lotteria sarà interamente devoluto ai progetti del Rotaract Club Lecco, a sostegno delle iniziative solidali e delle attività che il club promuove sul territorio.

Il presidente Paolo Vanini ha espresso sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo della lotteria, offrendo premi particolarmente apprezzati, e ai soci di entrambi i club per l’impegno e la partecipazione dimostrata. In chiusura, ha ricordato i prossimi appuntamenti del club e ha rivolto a tutti i presenti i più sentiti auguri di un Natale sereno e colmo di speranza.