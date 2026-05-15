Navibus e infopoint a Parè: presentati i nuovi servizi per cittadini e turisti

I comuni tra Lecco e Bellagio hanno fatto rete con Linee Lecco e Navigazione Laghi per il servizio integrato di navigazione e bus

“Un biglietto unico per viaggiare senza stress tra Lecco e Bellagio. Un primo importante passo in tema di mobilità sostenibile e intermodalità”

LECCO – Una doppia presentazione quella che si è svolta stamattina, venerdì, presso la casetta dell’associazione Amici di Parè a Valmadrera. Da una parte un importante passo avanti sul tema della mobilità sostenibile con Navibus, il servizio integrato di navigazione e bus per viaggiare senza pensieri tra Lecco e Bellagio; dall’altra un ulteriore miglioramento del lungolago di Parè con la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e la realizzazione del nuovo punto accoglienza con guardiania, progetto da 150mila euro finanziati per metà dal comune di Valmadrera e per metà da fondi AREST di Regione Lombardia.

Nuova illuminazione e punto accoglienza con guardiania

“Si è trattato di un intervento molto mirato per rendere la passeggiata di Paré ancora più fruibile – ha detto il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo -. Grazie al bando AREST di Regione Lombardia che ha coperto la metà dei 150mila euro di investimento abbiamo potuto rinnovare l’illuminazione pubblica nella zona della passeggiata del porto e realizzare un punto accoglienza completo di guardiania e bagno pubblico autopulente. Infine sono state installate anche le pensiline del bus”.

Si tratta di interventi che vanno ad arricchire quanto già si sta facendo sul territorio: “Guardando al lungo periodo l’intenzione è quella di creare un parco pubblico sul promontorio della Rocca dove poter effettuare pic-nic e godere di scorci panoramici. Poi stiamo continuando a lavorare collegare con una passeggiata ciclopedonale il lungolago di Malgrate a quello di Parè, progetto che sta andando avanti”.

Soddisfatto il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza: “Grazie ai fondi AREST abbiamo mosso investimenti per oltre 3 milioni di euro coinvolgendo gli enti locali. Sarebbe molto importante reperire ulteriori risorse per portare avanti questo strumento che abbiamo constatato funzionare molto bene. Anche rispetto al progetto Navibus, sebbene non sia stato semplice, rappresenta un passo significativo in tema di mobilità sostenibile. Si tratta di piccoli grandi passi: c’è un impulso significativo anche se per vedere risultati ci vuole tempo”.

La presidente della provincia Alessandra Hofmann ha sottolineato l’importanza del bando AREST per unire il primo e il medio bacino del lago: “AREST è un ottimo esempio di integrazione tra contributo pubblico e privato fondamentale per dare risposte al territorio. Per quanto riguarda Villa Monastero a Varenna, proprio nel contesto dei fondi AREST, siamo impegnati nella riqualificazione delle camere e della darsena”.

Navibus – Navigando per Lecco

Il servizio integrato di navigazione e autobus per viaggiare da Lecco a Bellagio è finalmente realtà. Cittadini e turisti potranno acquistare un unico biglietto e poi viaggiare liberamente tra Lecco e Bellagio scegliendo se usare bus, battello o entrambi, e facendo le fermate che vogliono per andare alla scoperta del territorio. Il prezzo del biglietto è di 11 euro (andata e ritorno) per gli adulti; 8,20 euro per i ragazzi Under 14 (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).

Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco, ha sottolineato il gran lavoro di squadra che ha visto impegnati la Provincia, i comuni tra Lecco e Bellagio, Linee Lecco, Navigazione Laghi e Agenzia TPL Como Lecco Varese: “Un lavoro che unisce tutta la sponda occidentale del ramo lecchese del lago congiungendo il capoluogo con Bellagio. Una grande opportunità per i turisti ma, in primis, un servizio rivolto ai cittadini del territorio in un’ottica di mobilità sostenibile. Un servizio fondamentale e connesso col progetto di intermodalità che si sta portando avanti. E’ il modo migliore per dare un servizio a tutti e permettere ai turisti di scoprire il nostro territorio”.

Il vicesindaco di Valmadrera Raffaella Brioni ha sottolineato le potenzialità del territorio: “Abbiamo il lago che è una perla da valorizzare insieme a un territorio intero da far conoscere. Grazie al grande lavoro di strada oggi possiamo presentare un servizio di mobilità dolce senza pensieri e senza stress grazie all’utilizzo dei mezzi pubblici. Dobbiamo fare rete per attirare le persone nei nostri territori e oggi sono particolarmente orgogliosa di presentare questo servizio”.

“Già qualche tempo fa avevamo provato con la navigazione a lanciare un’esperienza di questo che però non ha avuto la forza di andare oltre a una sperimentazione – ha detto Agnese Massaro presidente di Linee Lecco -. Oggi, facendo rete, siamo arrivati al risultato che stiamo presentando. Senza questa collaborazione non avremmo mai potuto creare un servizio che si rivolge in prima battuta ai nostri cittadini e poi anche ai turisti. Voglio sottolineare come gli orari stabiliti per il capoluogo sono stati studiati in coincidenza con gli orari dei treni per una mobilità sempre più interconnessa, efficace e utile a vantaggio del territorio”.

A chiudere gli interventi il direttore di esercizio di Navigazione Laghi Giuseppe Mafale: “Un progetto nato nel 2024 da Linee Lecco e Navigazione che poi si è evoluto negli anni e credo che, grazie alla collaborazione, andrà a crescere anche in futuro. Abbiamo lavorato e dovremo lavorare ancora sulla comunicazione e sull’intermodalità, e proprio l’intermodalità credo che sia la soluzione migliore per dare risposte valide a tutti i cittadini”.

All’incontro hanno partecipato anche i sindaci del territorio e i vertici dell’Agenzia TPL Como Lecco Varese. L’ultimo atto è stato il taglio del nastro da parte del sindaco Cesare Colombo del nuovo punto accoglienza con guardiania.