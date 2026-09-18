Navibus: tra Lecco e Bellagio con un solo biglietto per viaggiare tra terra e lago

In occasione della Settimana europea della mobilità la Provincia di Lecco intende rilanciare le opportunità offerte dal servizio

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Linee Lecco e Navigazione Laghi, con il supporto della Provincia di Lecco e dell’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese

LECCO – In occasione della Settimana europea della mobilità (dal 16 al 22 settembre) la Provincia di Lecco intende rilanciare le opportunità offerte dal servizio NaviBus – Navigando per Lecco, il nuovo collegamento integrato che dallo scorso giugno consente di viaggiare tra Lecco e Bellagio utilizzando battelli e autobus con un unico titolo di viaggio.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Linee Lecco e Navigazione Laghi, con il supporto della Provincia di Lecco e dell’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese. Il servizio permette di scegliere liberamente tra trasporto lacuale e autobus lungo le fermate intermedie di Malgrate, Valmadrera, Onno, Vassena, Limonta e Bellagio, offrendo una concreta alternativa all’automobile.

L’iniziativa rappresenta un significativo esempio di mobilità intermodale, uno degli obiettivi strategici promossi dall’Unione Europea per rendere gli spostamenti più sostenibili, sicuri ed efficienti.

Mattia Micheli, Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità: “NaviBus dimostra come l’integrazione tra i diversi mezzi di trasporto possa migliorare la qualità degli spostamenti quotidiani e turistici, contribuendo alla riduzione del traffico e delle emissioni, in particolare in un territorio come quello della provincia di Lecco, di grande fascino, ma dalla conformazione orografica piuttosto complicata. Una grande opportunità per i turisti e per i cittadini del territorio in un’ottica di mobilità sostenibile, un servizio fondamentale e connesso col progetto di intermodalità che stiamo portando avanti. Dopo la fase sperimentale di quest’anno, per il futuro la sfida è quella di promuovere l’iniziativa con nuovi strumenti e canali di comunicazione e migliorarla ulteriormente, facilitando gli utenti con la possibilità di acquistare i biglietti on line”.

Cesare Colombo e Raffaella Brioni, Sindaco e Vicesindaco di Valmadrera: “NaviBus significa mobilità sostenibile, possibilità di vivere il nostro territorio in piena libertà, stare semplicemente a guardare, sentire, respirare le bellezze che ci circondano. Vuol dire non essere preoccupati di trovare un posto per parcheggiare, avere la possibilità di scegliere di viaggiare su acqua, su terra o nello stesso giorno provare entrambe per cogliere ciò che ci circonda con due differenti visuali. L’esperienza fatta in questi mesi è la dimostrazione che unendo le forze si può dare un’offerta diversificata e performante al turista e al cittadino che vuole esplorare o vivere il territorio. Abbiamo sempre pensato che potesse realizzarsi e ora possiamo dire che il desiderata è diventata una concreta realtà. Come amministrazione di Valmadrera abbiamo investito tanto in questo progetto, pensando a creare strutture idonee per chi vuole viaggiare con l’autobus e il battello. Noi crediamo che questo sia un modo di stare vicino a ciò che la gente vuole e cerca per una mobilità sempre più semplice e flessibile”.

Michele Peccati, Sindaco di Malgrate: “NaviBus rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e operatori del trasporto possa tradursi in nuove opportunità di mobilità per il nostro territorio. Integrare autobus e navigazione significa offrire ai cittadini e ai visitatori un’alternativa all’auto, rendendo più semplici i collegamenti tra i Comuni del lago e valorizzando al tempo stesso il nostro territorio. Come Comune di Malgrate crediamo molto nello sviluppo di una mobilità sempre più integrata, sostenibile e attenta alle esigenze di residenti e turisti”.

Federico Gramatica, Sindaco di Oliveto Lario: “NaviBus è un’iniziativa per la cui riproposizione dobbiamo insistere; è una risposta concreta alle difficoltà di mobilità che sono intrinseche alle peculiarità del nostro territorio lacustre-montano. Complimenti ancora agli attori principali di questa iniziativa: Provincia di Lecco, Agenzia del trasporto pubblico locale, Navigazione Laghi e Linee Lecco perché sono stati capaci anche di creare sinergia con i Comuni e le loro istanze, non era scontato”.