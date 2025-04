Navigazione, incontro con il Gestore Marrapodi: “Migliorare l’offerta di mobilità”

All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini

Presentate una serie di proposte operative per potenziare il trasporto su acqua

LECCO – Si è svolto, presso la sede di Navigazione Laghi, un incontro istituzionale tra il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) e il Gestore Governativo Pietro Marrapodi, per fare il punto sulla situazione della navigazione sul ramo lecchese del Lago di Como, in vista della stagione estiva e delle criticità previste sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

“Ringrazio il dottor Marrapodi per la disponibilità e lo spirito costruttivo – ha dichiarato Zamperini –. È stato un confronto molto positivo, che rappresenta un primo passo per attuare soluzioni concrete e migliorare l’offerta di mobilità sul nostro territorio”.

Durante l’incontro, Zamperini ha presentato una serie di proposte operative: Incremento dei collegamenti Lecco–Bellagio, per valorizzare Lecco come hub strategico per il turismo e la mobilità lacuale; Piano emergenziale per il ramo lecchese, che preveda l’impiego della navigazione nei casi di criticità legati a viabilità o trasporto ferroviario; Potenziare la tratta Lecco–Mandello–Varenna, per favorire spostamenti rapidi e sostenibili tra i principali centri del Lario orientale.

“Non possiamo più concentrare tutta la logistica e la comunicazione su Varenna. Lecco ha infrastrutture pronte, una posizione favorevole e un potenziale enorme ancora inespresso”.

Un altro importante tema affrontato è stato il futuro delle strutture operative di Navigazione Laghi: è infatti in corso l’individuazione di una nuova area per il cantiere sul ramo lecchese, un passaggio strategico per rafforzare la presenza e l’efficienza del servizio sul territorio.

Navigazione Laghi ha inoltre comunicato di aver formato 52 nuovi marinai nel corso del 2024, confermando l’investimento su competenze e qualità del servizio.

Per rafforzare il dialogo con il territorio, è stato annunciato un convegno pubblico che si terrà nei prossimi mesi nel Lecchese, con la partecipazione del Gestore Governativo, degli amministratori locali e degli operatori del settore, per illustrare i progetti e gli interventi previsti per la stagione 2025.

“Il Lago di Como è una risorsa preziosa, e il ramo lecchese deve tornare ad avere il ruolo che merita – ha concluso Zamperini –. La navigazione non è solo turismo: è mobilità sostenibile, sicurezza e sviluppo territoriale. Continuerò a lavorare in sinergia con tutti gli attori coinvolti per trasformare queste proposte in risultati concreti”.