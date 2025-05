Navigazione Laghi: da oggi accesso diretto a bordo e pagamento contactless

Un nuovo servizio a disposizione dei passeggeri

“Un ulteriore servizio per agevolare la fruizione del trasporto pubblico di linea”

LECCO – Al via, da oggi, una nuova modalità di acquisto del titolo di viaggio per l’utilizzo dei battelli del servizio pubblico di linea sui laghi di Como, Maggiore e Garda attraverso la tecnologia di pagamento contactless EMV.

I vantaggi? Accesso diretto a bordo e pagamento del biglietto mediante la propria carta bancaria appartenente ai circuiti abilitati. Il sistema comprende altresì la funzionalità check in/check-out/best fare, grazie alla quale i passeggeri potranno viaggiare liberamente a bordo del servizio pubblico di linea avendo il solo onere di validare le proprie carte bancarie in occasione di ogni imbarco a bordo (check-in) e ad ogni sbarco (check-out).

Il sistema, attivo su tutte le motonavi in esercizio (per il lago Maggiore l’iniziativa è abilitata nel solo bacino italiano) ad esclusione dei servizi rapidi, terrà conto di tutti i viaggi della giornata di riferimento addebitando al passeggero la tariffa più conveniente per il percorso effettuato (best fare). Il titolo di viaggio acquistato corrisponderà ad un biglietto adulto.

I viaggiatori titolari di carte Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard e Maestro, anche tramite smartphones/smartwatch avvalendosi dei wallets Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, potranno quindi accedere direttamente a bordo e provvedere all’acquisto del titolo di viaggio avvicinando la propria carta bancaria al validatore di bordo (“tap”); medesima procedura andrà necessariamente utilizzata anche durante la fase di sbarco.

È altresì attiva l’opzione multi-passeggero, grazie alla quale è possibile acquistare più biglietti con la stessa carta, effettuando un “tap” per ciascun passeggero (fino a 5) in salita ed effettuando lo stesso numero di “tap” con la medesima carta scendendo dalla nave, per ogni viaggio. Qualora il sistema non rilevasse il tap alla discesa dalla nave, per ogni passeggero sarà automaticamente applicata la tariffa massima prevista per l’intera rete di ciascun lago. I viaggiatori potranno registrare le proprie carte bancarie sul “Portale del Viaggiatore”, così da monitorare i propri viaggi e le proprie spese.

“In vista dell’estate, abbiamo dato avvio ad un ulteriore servizio a disposizione dei nostri passeggeri per agevolare la fruizione del trasporto pubblico di linea – evitando le code in biglietteria – una nuova modalità di accesso smart, veloce e flessibile, che siamo certi riscontrerà apprezzamento da parte dei nostri viaggiatori, italiani e stranieri – commenta il Gestore Governativo Pietro Marrapodi -. Un nuovo step verso l’innovazione digitale del nostro Ente e l’opportunità per i nostri passeggeri di muoversi liberamente senza dover pre-acquistare il titolo di viaggio in biglietteria o online individuando fin da subito la destinazione del proprio viaggio. Continueremo a lavorare in questa direzione per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico di linea come vettore principale per gli spostamenti sul lago, reso ora ancora più accessibile con la tecnologia EMV”.