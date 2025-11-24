Navigazione Laghi e Ministero insieme contro la violenza di genere

Spot, iniziative e sensibilizzazione per diffondere il numero antiviolenza 1522 nel trasporto pubblico

LECCO – In occasione della Giornata del 25 novembre, l’Ente governativo ha promosso iniziative concrete e di visibilità per coinvolgere il proprio personale, i passeggeri e l’opinione pubblica, sensibilizzando alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

Uno spot, diffuso attraverso i canali istituzionali e alcune reti televisive locali, contribuirà alla divulgazione del servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità: il numero antiviolenza e stalking 1522.

“Anche quest’anno, Navigazione Laghi conferma il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema: gli scali e le Direzioni saranno illuminati di rosso, mentre battelli e traghetti verranno allestiti con drappi e locandine a memoria di tutte le donne vittime di violenza” afferma il Gestore Governativo della Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi.

“Riteniamo inoltre fondamentale far conoscere il numero 1522 a un numero sempre maggiore di donne, anche nel contesto del trasporto pubblico. Per questo abbiamo realizzato uno spot divulgativo e delle cartoline informative, che saranno distribuite presso le nostre biglietterie di terra insieme a una spilla con nastro rosso, da indossare per dire con fermezza #stopviolenza. Auspichiamo che molti passeggeri partecipino attivamente a questa iniziativa” spiega Marrapodi.

“Con questa iniziativa – conclude Marrapodi – vogliamo ribadire l’impegno della nostra realtà e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro Sen. Salvini, nell’essere in prima linea su tematiche sociali di così grande rilevanza”.