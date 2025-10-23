Navigazione Laghi. Pubblicato bando per l’assunzione di 50 operatori generici

Nuovi concorsi per rafforzare gli organici e garantire un servizio efficiente nei tre laghi

“È necessario potenziare i nostri organici per arrivare preparati alla stagione 2026”

LECCO – È stata pubblicata la comunicazione di un bando di concorso per l’assunzione di 50 operatori generici, destinati a rafforzare gli organici delle diverse sedi dell’Ente, a cura della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

L’iniziativa si colloca nel più ampio processo di rafforzamento del personale, avviato in linea con la strategia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previsto dal Piano Industriale 2024–2029, presentato la scorsa primavera.

“È necessario potenziare i nostri organici per arrivare preparati alla stagione 2026, sia nelle attività manutentive della flotta sia per il personale di bordo, di terra e degli uffici tecnici e amministrativi” dichiara Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi.

“Stiamo progressivamente pubblicando nuovi bandi di concorso esterno per reclutare figure professionali da inserire nei diversi settori della nostra azienda. Nei prossimi giorni – prosegue Marrapodi – saranno pubblicati ulteriori concorsi per circa 120 posizioni, destinate a officine, scali e personale navigante. L’obiettivo è accelerare le procedure concorsuali e avviare le assunzioni già dai primi mesi del 2026, garantendo un potenziamento efficace del servizio”.

Con questo nuovo bando, la Gestione Governativa ribadisce il proprio impegno nel rinnovamento e nella professionalizzazione delle risorse umane, elementi chiave per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e sempre attento alle esigenze dei territori dei tre laghi, Maggiore, di Garda e di Como.

Info e dettagli: www.navigazionelaghi.it/bandi