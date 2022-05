Navigazione sul ramo di Lecco: potenziato il servizio tra Lecco e Bellagio

Tre corse festive ascendenti e tre discendenti i giorni festivi e il sabato

“Il primo step di un obiettivo più grande: creare un sistema integrato dove la navigazione possa diventare un’alternativa all’auto”

LECCO – Gli incontri delle scorse settimane sulle criticità della navigazione, soprattutto sul ramo lecchese del lago di Como, hanno dato i primi risultati. Dai sindaci sono emerse le varie istanze su come potenziare il servizio e la Provincia di Lecco ha cominciato a funzionare da cabina di regia del sistema Lecco con il ruolo di coordinamento per tutto il territorio provinciale. Proprio a Villa Locatelli, nella mattinata di oggi, è stato presentato un primo risultato raggiunto dal tavolo permanente che si è creato e che raccoglie tutte le parti tecniche (navigazione, provincia, trasporto pubblico locale).

“Quello ottenuto è un grandissimo risultato – ha detto la presidente Alessandra Hofmann -. Stiamo procedendo a piccoli passi, però stiamo lavorando in modo concreto anche grazie alla grandissima disponibilità della navigazione per dare delle risposte. Con l’arrivo dell’orario estivo saranno aggiunte tre 3 aggiuntive ascendenti e 3 corse aggiuntive discendenti sulla tratta Lecco-Bellagio sabato e festivi. Corse che negli anni passati venivano pagate da comune di Lecco e Confcommercio, poi tolte perché non c’era più la disponibilità economica di integrare una spesa che era di circa 90.000 euro”.

Oggi a farsi carico del rischio di impresa per le nuove corse che verranno effettuate in tutto il periodo estivo sarà la Navigazione: “Oggi siamo qui per far conoscere a tutti i cittadini e turisti questa possibilità per fare in modo che possa diventare una situazione fissa almeno del periodo estivo – ha continuato la presidente Hofmann -. Quello che stiamo dando oggi credo sia un ottimo messaggio”.

Il direttore della navigazione Nicola Oteri

“Il ramo di Lecco, da sempre, è stato vissuto dalla navigazione in maniera poco presente, ma c’è un motivo semplicissimo: c’è poca richiesta – ha detto il direttore della Navigazione Nicola Oteri -. Tutte le corse messe sul ramo di Lecco non davano nessun riscontro oggettivo in termini di utilizzo. Se prendiamo gli anni 2018/2019 abbiamo numeri davvero bassi. Parliamo di circa 300 persone al giorno sulla tratta Lecco-Bellagio, troppo poche, c’è bisogno di spingere. Per noi questa è un po’ un salto nel buio, uno sfida: per reggere il servizio serve triplicare i numeri con circa 1.000 persone effettive al giorno“.

“C’è bisogno che tutto questo sia supportato dal territorio affinché si sponsorizzi la navigazione per apprezzare le bellezze del lago e dare così concretezza agli sforzi che si stanno compiendo – ha continuato il direttore -. Gli obiettivi del tavolo permanente (che avrà una cadenza bisettimanale) sono più ampi, a partire dalla collaborazione con il Trasporto Pubblico Locale e con Trenord per creare un sistema integrato. A breve, sempre nel quadro di una visione più ampia, inizieranno alcuni lavori nel nostro cantiere di Dervio per realizzare una base anche sul ramo di Lecco dove poter far carburante e rendere più agevole il collegamento tra Lecco, il centro lago e l’alto lago”.

Il consigliere provinciale Stefano Simonetti

“La provincia di Lecco vuole più navigazione sul Lario. Questo è il messaggio che vogliamo dare ai nostri cittadini, ai turisti e ai lombardi – ha detto il consigliere provinciale delegato ai rapporti con l’agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese Stefano Simonetti -. La Provincia di Lecco, però, non vuole fermarsi qui ma vuole studiare un sistema integrato di trasporto affinché il trasporto pubblico diventi una valida alternativa all’uso del nostro veicolo. Stiamo lavorando e fra qualche settimana ci saranno ulteriori novità. Questo è solo un primo passo, stiamo lavorando anche sulla parte alta del lago tenendo conto delle richieste del sindaco di Dervio, Colico e dell’alto lago. Ferro, gomma e navigazione, creare un sistema davvero integrato, non è semplice ma il tavolo di coordinamento sta procedendo in modo davvero positivo. Grazie alla navigazione e alla presidente Hofmann”.

Gli obiettivi

Una provincia di Lecco che, a differenza di quella di Como, paga due fattori essenziali: un turismo meno sviluppato che però ha dato importanti segnali di crescita negli ultimi anni soprattutto rispetto a un turismo di prossimità e il fatto di avere la Statale 36 e la ferrovia che relegano la navigazione a un ruolo marginale.

Invece l’obbiettivo è quello di offrire un’offerta completa, con la navigazione che potrebbe risultare una valida alternativa al mezzo privato sia per i turisti ma anche per chi si sposta per andare al lavoro. La Provincia vuole promuovere tutte queste possibilità. Tra l’altro, su tutti i mezzi che solcheranno le acque del ramo lecchese ci sarà la possibilità di imbarcare le bici andando così incontro alle esigenze dei cicloturisti.

Le nuove corse andranno ad aggiungersi alle quattro corse ascendenti e alle quattro corse discendenti sulla tratta Lecco-Bellagio già inserite nell’orario estivo 2022 e alla corsa festiva che arriva da Como con l’aggiunta di due giri del primo bacino di Lecco, fino a Onno (i giorni 5 giugno, 3 luglio e 18 settembre tale corsa sarà effettuata dal piroscafo Concordia).