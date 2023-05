Nel fine settimana sul lungolago torna il Mercato Europeo

11^ edizione per il Mercato Europeo che torna sul lungolago di Lecco dal 12 al 14 maggio

Una ricca offerta gastronomica e non solo, tanti prodotti e curiosità da tutta Europa, per la manifestazione organizzata da Promozioni Confesercenti

LECCO – Più di 60 espositori sono attesi a Lecco nel fine settimana del 12-14 maggio, per un appuntamento particolarmente gradito da residenti e turisti, il Mercato Europeo. Ad animare il lungolago saranno street fooder da tutto il mondo, con i loro piatti tipici da Spagna, Brasile, Messico, Grecia, India e Germania. Tra le novità di questa edizione si contano lo stand di birra scozzese, le tovaglie provenzali e non mancheranno prelibatezze regionali come i panzerotti pugliesi.

A solleticare il gusto del pubblico non ci saranno solo i prodotti della gastronomia internazionale. Come da tradizione, infatti, il mercato si arricchisce delle creazioni degli artigiani della pelle e dell’oreficeria, oltre che proposte d’abbigliamento, giocattoli e articoli per la cura della persona, prodotti che vanno a comporre la ricca offerta di questo tradizionale appuntamento.

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 12 maggio alle ore 12 alla presenza delle autorità. A seguire la manifestazione resterà aperta con orario continuato dalle 10 alle 24 sia venerdì che sabato, mentre domenica il mercato chiuderà alle 22.

Giovanni Cattaneo assessore all’attrattività territoriale di Lecco, ha commentato: Si rinnova la collaborazione con Confesercenti per la realizzazione del Mercato Europeo: si anima così il lungolago di Lecco e si portano in città tanti curiosi alla ricerca di un ricordo da portare a casa o di un assaggio enogastronomico. Un mix di colori e sapori che fa bene alla città, quest’anno ancora più inserito nella programmazione degli eventi essendo punto di incontro anche con la manifestazione sportiva Ultra Trail del Lago di Como, che arriverà in prossimità degli espositori del mercato così da sottolineare ancora una volta la vocazione outdoor di Lecco e le potenzialità della collaborazione tra le diverse associazioni per rendere più attrattiva la nostra città”.

“Siamo molto contenti di annunciare questa 11^ edizione del nostro Mercato Europeo di Lecco in programma sullo splendido lungolago della città – ha aggiunto Cesare Rosi, vicedirettore Confesercenti Bergamo – Ancor più attesa perchè sarà la prima edizione senza lo spettro della pandemia. Ora abbiamo ancora più voglia di accendere i motori e i fornelli delle nostre attività, imprese che arrivano da tutta Europa e non solo, pronte per abbracciare i lecchesi e tutti i turisti in arrivo in riva al lago”.

“Se il meteo ci assisterà – ha concluso Rossi – ci aspettiamo 30.000 visitatori nei 3 giorni e siamo ben lieti di continuare la preziosa collaborazione con l’Amministrazione di Lecco per offrire un centro cittadino accogliente, vissuto, colorato, e sicuro. Il Mercato Europeo di Lecco è una delle tappe più importanti dell’attività di Promozioni Confesercenti, per i numeri e per l’importanza che si è guadagnato in questi più di 10 anni di collaborazione e il nostro obiettivo resta quello di creare una sinergia virtuosa con la rete commerciale e ricettiva della città di Lecco, in pieno spirito costruttivo. Gli eventi di qualità, infatti, portano flussi nuovi e ricadute positive per tutti”.