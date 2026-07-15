Nel Lecchese scatta l’allerta meteo arancione per temporali forti

A diramare l’allerta la protezione civile regionale

Sono previsti temporali con grandine e vento forte

LECCO – Allerta arancione nel Lecchese per temporali forti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio.

Sulla Lombardia è infatti previsto il passaggio di una perturbazione nel pomeriggio e nella serata di oggi, che porterà infiltrazioni di aria umida e fresca in quota che favoriranno la formazione di forti fenomeni convettivi. Dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali a partire dalle Alpi e Prealpi a carattere sparso o diffuso, in estensione alla pianura e all’Appennino, in movimento da Ovest verso Est.

I temporali saranno accompagnati da raffiche di vento molto forti, fino a 110-150km/h, e grandine di medio-grandi dimensioni. La localizzazione dei fenomeni più organizzati e diffusi ha un ampio margine di incertezza, specie sui settori prealpini e di alta pianura centro-occidentale. In tarda serata e nella notte verso giovedì è previsto un secondo impulso con rovesci e temporali locali in transito verso Est, ma fenomeni generalmente di intensità inferiore. Si segnala possibili massimi locali di pioggia compresi tra 40 e 80 mm nelle 6 ore, associati ai fenomeni più intensi e persistenti.

Per la giornata di domani, giovedì 16 luglio, il temporaneo rafforzamento di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale porterà tempo variabile sul Nord Italia, con una situazione meteorologica più instabile in serata per una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest. Sulla Lombardia sono previsti locali rovesci o temporali residui nella notte e in ripresa in serata a carattere sparso a partire dai settori occidentali in transito verso Nord-Est. Localmente saranno possibili fenomeni di moderata o forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento fino a 90-110 km/h e grandine di piccole-medie dimensioni.