Nel prossimo anno scolastico prosegue la collaborazione tra comune e Linee Lecco

Il 2 ottobre Festa del Papà in piazza Garibaldi

Il tradizionale appuntamento era saltato lo scorso 19 marzo

LECCO – Il Comune di Lecco ha attivato un percorso di collaborazione e programmazione con tutti gli Istituti Comprensivi, le scuole primarie e secondarie di primo grado statali e paritarie e le scuole dell’infanzia cittadine per l’inizio delle attività del prossimo 14 settembre 2020.

In questo percorso è stata attivata una collaborazione con la Società Linee Lecco, in vista delle attività didattiche organizzate fuori dalla sede scolastica, nel territorio cittadino, e della distribuzione a tutti i bambini e i ragazzi di mascherine riutilizzabili, che verranno consegnate nei giorni immediatamente precedenti l’inizio delle attività scolastiche. Infine sarà organizzata la Festa del papà, sospesa lo scorso 19 marzo a causa dell’emergenza da Covid-19, venerdì 2 ottobre 2020 nelle piazze Garibaldi e XX Settembre, in occasione della Festa dei nonni. La festa si svolgerà nel rispetto delle vigenti misure di prevenzione e sicurezza.

Queste iniziative saranno presentate martedì 4 agosto alle 10 nella sala consiliare del Comune di Lecco ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti e alla presidente dell’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco.