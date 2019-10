Nella sede di Api Lecco la mostra “Liberi di respirare: amianto killer”

L’obiettivo è sensibilizzare sul tema dell’amianto

Inaugurazione il 23 ottobre, il 21 novembre un evento finale

LECCO – Liberi di respirare: amianto killer non è soltanto un mostra che torna, dopo la prima esposizione in Torre Viscontea, nella sede di Api Lecco, l’associazione piccole e medie imprese del lecchese, in via Pergola 73 Lecco. E’ un progetto che ha come obiettivo la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza di Lecco e Provincia sul tema dell’amianto e dei rischi che si corrono, ancora oggi, anche qui in Lombardia e a Lecco, a causa dell’esposizione a questa fibra killer.

Gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco hanno seguito un percorso di formazione insieme al Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) e attraverso le conoscenze acquisite hanno realizzato opere artistiche, pezzi unici realizzati attraverso stampa di calcografia e serigrafia, ma fruibili nel significato anche grazie all’azione di alcuni supporti multimediali con i quali è stato possibile rendere “tangibile” l’iter creativo seguito da ogni artista per la produzione del lavoro nonché le riflessioni e le emozioni che lo hanno attivato.

Emozioni che hanno fatto da base per un percorso di formazione e di consapevolezza sul tema dell’amianto e sulle terribili malattie asbesto-correlate. L’intento del Gruppo Aiuto Mesotelioma e della mostra è quello di ottenere nel territorio un livello di amianto pari a zero, l’unica esposizione veramente sicura, come ha dimostrato l’Agenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro (IARC).

E’ per affermare il diritto universale alla salute che la mostra è stata pensata dal Liceo artistico Medardo Rosso e dal Gam in collaborazione con Api di Lecco e con il patrocinio del Comune di Lecco e della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Per massimizzare l’efficacia della sensibilizzazione la mostra è accompagnata da diverse attività di comunicazione online gestite dai ragazzi che hanno partecipato al progetto. Oltre ai canali tradizionali, come poster, cartoline e volantini, la mostra è stata raccontata attraverso i canali digitali, dove soprattutto i più giovani sono maggiormente attivi. Post su Facebook, immagini su Instagram sui profili creati ad hoc “Amianto Killer”.

L’inaugurazione avverrà con una conferenza che si terrà nella sede di Api Lecco il 23 ottobre alle ore 15.30. La mostra allestita sarà visitabile gratuitamente fino al 21 novembre nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 e dalle 13.30 – 17.30.

Infine, giovedì 21 novembre alle ore 20.30 ci sarà la serata conclusiva dell’esposizione, aperta alla cittadinanza e a entrata libera, nella sala conferenze di Api Lecco dove verranno proiettati dei video realizzati durante la realizzazione delle opere esposte in mostra.

Per l’occasione gli studenti del liceo artistico Medardo Rosso di Lecco presenteranno direttamente le opere a tiratura limitata che saranno acquistabili dai presenti con lo scopo di sostenere le attività dell’associazione GAM – Gruppo Aiuto Mesotelioma ODV. La serata si concluderà con un momento conviviale, a cura di alcuni ragazzi del Liceo artistico Medardo Rosso con proposte musicali.