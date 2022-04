Nelle scuole di Lecco si parla di cambiamenti climatici con Andrea Giuliacci

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding

I ragazzi delle scuole superiori del territorio parteciperanno a un dibattito con il famoso meteorologo italiano

LECCO – Dall’anno scolastico 2016/2017, l’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding (gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera Provincia di Lecco) collaborano con le scuole al fine di offrire percorsi formativi gratuiti agli studenti sui temi dell’acqua, del risparmio idrico e del rispetto per l’ambiente e per l’uomo. I numeri confermano la qualità della proposta formativa: attraverso la promozione di diverse attività per gli Istituti del territorio è stato coinvolto ogni anno un numero sempre crescente di studenti e quest’anno è stata raggiunta la quota di 234 classi iscritte.

Il progetto didattico L’acqua fa scuola, all’interno dell’ampia proposta per l’anno scolastico 2021/2022, comprende lo spettacolo teatrale “Evoluzione – Riflessioni postume di un australopiteco”: una lezione spettacolo in cui arte, creatività, teatro e divulgazione scientifica si incontrano per parlare ai giovani, con un linguaggio nuovo, del rapporto tra uomo e natura. Un grande viaggio nella storia dell’evoluzione raccontata dal punto di vista di un genere, l’Australopiteco, vissuto 5 milioni di anni prima di noi e che ha sviluppato la postura eretta e il pollice opponibile. Lo spettatore potrà osservare da un nuovo punto di vista la crisi ambientale che la nostra specie ha prodotto, cogliendone gli aspetti più delicati, più incoerenti e le opportunità di riscatto.

A completare lo spettacolo ci sono gli incontri con l’esperto. Il prossimo venerdì 22 aprile, in diretta streaming, le classi delle scuole superiori della provincia di Lecco iscritte al progetto avranno a disposizione come esperto Andrea Giuliacci, il famoso climatologo italiano: racconterà di come i dati confermino che il clima sta cambiando, con importanti conseguenze su tutto il sistema climatico. Ghiacciai in ritirata, livello dei mari in crescita, eventi meteo-climatici estremi via via più frequenti. E altri cambiamenti sono attesi in futuro, soprattutto se non verranno intraprese efficaci politiche di mitigazione.

Evoluzione rappresenta un nuovo modo di fare educazione civica e comunicazione ambientale con i ragazzi: gli incontri on line con l’esperto permetteranno ai ragazzi di ascoltare, dalla viva voce di chi ha fatto della cultura alla sostenibilità il proprio mestiere, esperienze, dati e informazioni. Inoltre, avranno la possibilità di dare vita ad un dibattito direttamente con Giuliacci: le classi potranno sollecitare il confronto attraverso quesiti e richieste.

“I cambiamenti climatici sono una realtà con la quale anche il servizio idrico integrato deve oramai confrontarsi, da un lato per l’impatto sull’approvvigionamento idrico, in quanto l’aumento delle temperature, i periodi prolungati di siccità e lo scioglimento dei ghiacciai riducono la disponibilità di riserve idriche, dall’altro lato per l’effetto sulle reti di drenaggio urbano, in quanto le forti precipitazioni mettono in crisi il sistema delle reti fognarie provocando allagamenti – dichiara il presidente Marco Bonaiti -. Da quest’anno il tema arricchisce dunque i contenuti della piattaforma didattica digitale atolecco.scuolapark.it, messa a disposizione delle scuole provinciali. ‘L’Acqua e i cambiamenti climatici’ è stato inoltre scelto come titolo del concorso che, a conclusione dell’anno scolastico, premierà le classi che con maggiore originalità potranno contribuire, coi loro lavori, a far maturare maggior consapevolezza del ruolo di ciascuno nel cambiamento in atto”.

Andrea Giuliacci si è laureato in Fisica all’Università degli Studi di Milano, ha successivamente conseguito il dottorato in Scienze della Terra presso l’Università Federico II di Napoli e dal 2013 tiene il corso di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 1997 lavora come meteorologo presso Meteo Expert (già conosciuto come Centro Epson Meteo dal 1995) e dal febbraio 2002 cura le previsioni del tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset. Dal 2018 è membro del comitato scientifico di Climatech.

Il testo di Evoluzione nasce come monologo, scritto da Paolo Silingardi, prodotto da Achab Group e diretto e interpretato da Saverio Bari, e fa parte del progetto presentato sul sito www.evoluzione.eco.