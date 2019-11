Nell’ex Tognetti inaugurata la nuova sede di Lario Reti Gas

Taglio del nastro con sindaci, vertici di Acsm Agam e dipendenti

“Riqualificata un’area con una sede importante e funzionale”

LECCO – “Una inaugurazione molto importante che si aggiunge all’acquisto della sede di via Amendola“. Queste le parole di Paolo Soldani, amministratore delegato di Acsm Agam, durante l’inaugurazione della sede operativa di via Belfiore, in una parte di quella che era l’ex Tognetti.

“In questo polo lavorano più di 120 persone, un numero importante per il nostro gruppo, in due settori fondamentali: la distribuzione e la vendita del gas. In particolare questa sede, della distribuzione gas, è molto importante perché il polo di Lecco, oltre ad aver fatto tantissimi investimenti, ne dovrà fare ancora molti e questa è una realtà storica che è sul territorio da tantissimi anni. Una giornata di orgoglio per tutti”.

“Ringrazio tutte le persone che fanno parte dell’azienda – ha detto il vicepresidente di Acsm Agam Marco Canzi -. E’ la conferma della scommessa che abbiamo fatto insieme con i comuni in questa operazione di aggregazione. Continuiamo così perché il gruppo sta effettivamente marciando”.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione di aver lavorato con Giancarlo Benedetti e aver avuto un gruppo forte come voi e soprattutto, per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari, un gruppo che col proprio lavoro ha sempre dato all’azienda la possibilità di investire e quindi essere utile alla comunità. Grazie per avermi dato questa opportunità” ha detto Maurizio Crippa, amministratore unico di Lario Reti Gas in scadenza di mandato.

Soddisfatto il sindaco Virginio Brivio che vedere riqualificata una ex area industriale che presentava alcune criticità, a partire dall’amianto, e che oggi si può dire completamente bonificata e sicura.

“Soddisfazione per l’inaugurazione di una sede importante e funzionale e, come comune, la soddisfazione di vedere un’area parzialmente recuperata che, come in questo caso, ospita una società di servizi che fa parte dell’alveo pubblico, anche questo è un aspetto molto importante. Un progetto portato a conclusione in tempi rapidi e in modo molto efficiente. Un grazie a chi sta per uscire da questa esperienza, i vertici dell’azienda, a partire da Maurizio Crippa e Giancarlo Benedetti: qui c’è una pietra portante su cui poter poggiare il piede per il futuro. Non si chiude una storia ma la si fa entrare in una realtà più ampia e voi dovete essere orgogliosi perché entrate da titolari e non da riserve”.

Nella nuova sede di via Belfiore, circa 4000 metri quadri, trovano spazio magazzino, officina, parcheggi per i mezzi operativi e dipendenti, spogliatoi, una sala riunioni e gli uffici per tecnici e assistenti. In via Amendola, altro spazio acquistato dalla capogruppo, ci sono gli uffici amministrativi, l’ingegneria, l’ufficio tecnico, la gestione clienti e il back office. Lario Reti Gas serve 36 comuni della provincia di Lecco per uno sviluppo complessivo di 800 chilometri di tubazioni e circa 80mila punti di riconsegna, ovvero i contatori dei clienti finali per un fatturato di circa 15milioni di euro all’anno. I dipendenti di Lario Reti Gas sono 47 mentre per il gruppo Acsm Agam a Lecco ( tradistribuzione, vendita e capogruppo) lavorano 120 dipendenti.