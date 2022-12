Neve, fiocchi anche a bassa quota. Primi disagi in Valsassina

Annunciata, ha fatto capolino la neve nel lecchese anche a quote basse

A Ballabio in mattinata diverse auto ferme sulla provinciale ma con i pneumatici invernali si viaggia

LECCO – Previsioni rispettate: era stato annunciato per oggi l’arrivo di maltempo accompagnato da neve e così è stato. Dalla mattina i primi fiocchi sono scesi in alcune zone del lecchese e anche in città nei rioni più alti, misti ad acqua a quote più basse.

Più copiosa la neve che sta scendendo in queste ore in Valsassina, anche con qualche disagio alla viabilità stradale: in particolare a Balisio, sulla provinciale tra Ballabio e Pasturo, diversi mezzi tra cui camion si sono fermati per le difficoltà a proseguire, accostando per montare le catene. Questo sta creando forti rallentamenti alla viabilità. Chi viaggia con i pneumatici invernali sembra comunque non avere problemi.

Inoltre, sempre in Valsassina, si è verificato un incidente tra un bus e un altro veicolo a Primaluna all’altezza del cantiere per i lavori di manutenzione del ponte.

Immerse nel bianco anche le località sul monte di Brianza, come Campisrago di Colle Brianza e Aizzurro di Aiurino, così come a Monte Marenzo, nel calolziese. Secondo le previsioni meteo, la nevicata dovrebbe attenuarsi a partire dal primo pomeriggio.

Ecco alcune immagini di questa mattina: