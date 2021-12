Mercoledì previste nevicate a bassa quota anche in provincia di Lecco

Dalla Valsassina alla Brianza, fiocchi attesi nel giorno dell’Immacolata

LECCO – Annunciata da qualche giorno, mercoledì anche nel lecchese dovrebbe fare capolino la neve: fiocchi sono attesi nel giorno dell’Immacolata anche sul lago dalla mattina, mentre in Valsassina la nevicata potrebbe insistere già dalla notte.

Anche in Brianza si prevedono accumuli di neve dalla mattina con intensificazione nel pomeriggio, fino in serata e nella notte tra mercoledì e giovedì, per poi esaurirsi nella nebbia mattutina.

Sara comunque una piccola parentesi meteorologica che regalerà sicuramente un’atmosfera più natalizia e che andrà a terminare già con giovedì, quando tornerà il sole.