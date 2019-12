Nevica! Fiocchi a bassa quota, imbiancata anche Lecco

Previsto un miglioramento durante la tarda mattinata

Il maltempo tornerà domani, venerdì, con qualche possibile nevicata ancora a bassa quota

LECCO – Fiocchi di neve anche a Lecco, “spolverati” soprattutto i quartieri alti. Nessun fenomeno intenso, ma qualche fiocco di neve ha fatto capolino anche sul lecchese, con le previsioni che tuttavia annunciano un miglioramento durante la tarda mattinata di oggi.

Un nuovo fronte di maltempo è previsto nella giornata di domani, venerdì, con possibili nevicate anche a bassa quota.

La causa, spiegano da 3BMeteo, sono due perturbazioni che “a distanza molto ravvicinata transiteranno sull’Italia, dando luogo ad un peggioramento del meteo, con precipitazioni anche a carattere nevoso fino a quote molto basse”. Al momento non sono comunque segnalate criticità sulle strade principali del territorio.

Nevicate in Valsassina e anche nell’alto lago, a Colico in particolare dove nella notte sono entrati in azione i mezzi per pulire le arterie stradali. Anche qui non risulterebbero disagi alla viabilità.

La neve ha fatto capolino anche in Brianza, come Montevecchia oggi in una vesta bianca.

La prima perturbazione ha interessato la notte appena trascorsa con la neve che ha spolverato anche Lecco; la seconda transiterà tra questa notte e venerdì.

Nel lecchese si sono avuti rovesci con nevischio dalle prime ore della mattina e ne sono previsti di nuovi dalla serata e nella notte. Anche la mattinata di venerdì sera caratterizzata da possibili lievi nevicate a bassa quota.

Nel weekend, tra sabato e domenica, è prevista invece una parentesi di bel tempo, mentre lunedì, sempre stando alle previsioni, dovrebbero tornare le piogge.

Se volete inviarci le vostre foto speditele all’indirizzo mail: redazione@lecconotizie.com oppure con Whatsapp al numero 3661439735