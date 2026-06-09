New European Bauhaus Festival 2026: il Polo di Lecco apre le porte del Laboratorio Nervi

Una riflessione sul rapporto tra il concetto di “Costruire correttamente” e i principi della Baukultur europea

I cittadini potranno visitare lo spazio dedicato alla valorizzazione dell’eredità culturale, tecnica e progettuale di Pier Luigi Nervi

LECCO – Da oggi, fino al 13 giugno 2026 il Polo territoriale di Lecco parteciperà al New European Bauhaus Festival 2026, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea che riunisce istituzioni, comunità, università, professionisti e imprese per condividere idee e progetti capaci di coniugare sostenibilità, inclusione sociale e qualità degli spazi di vita.

L’edizione 2026 del Festival si svolgerà a Bruxelles e in numerose sedi europee attraverso un ricco programma di eventi satellite. In questo contesto il Politecnico di Milano contribuisce con diverse iniziative dedicate ai temi della trasformazione degli spazi, della partecipazione e dell’innovazione sociale.

Tra queste, il Polo territoriale di Lecco aderisce aprendo alla cittadinanza il Laboratorio Nervi, spazio dedicato alla valorizzazione dell’eredità culturale, tecnica e progettuale di Pier Luigi Nervi, ospitato nell’edificio 12 del campus, sede ufficiale del NEB Festival 2026 per le attività organizzate dal Polo.

L’iniziativa, intitolata “Laboratorio Nervi: From Building Correctly to European Baukultur”, promuove una riflessione sul rapporto tra il concetto di “Costruire correttamente”, elaborato da Pier Luigi Nervi, e i principi della Baukultur europea, ponendo al centro il tema della qualità dell’architettura, del costruito e degli spazi condivisi.

Sabato 13 giugno il programma si aprirà alle ore 11 in aula B0.2 con l’incontro “Laboratorio Nervi. Dal Corretto Costruire alla Baukultur europea”, a cura dell’arch. Margherita Maurea dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’intervento partirà dagli obiettivi del New European Bauhaus per riflettere sulla qualità dell’ambiente costruito. Questo tema sarà affrontato come un valore collettivo, che nasce dal progetto architettonico e che può influenzare la vita quotidiana, le relazioni sociali e la responsabilità ambientale nel lungo periodo.

In questa prospettiva, l’incontro metterà in dialogo due visioni del progetto: da un lato il Baukultur Quality System, basato su governance, funzionalità, ambiente, economia, diversità, contesto, senso del luogo e bellezza; dall’altro il concetto di Corretto Costruire elaborato da Pier Luigi Nervi, fondato sul rapporto tra scienza, arte, tecnica, fattori economici, organizzazione industriale, valori umani, valori sociali e intelligenza del committente.

A seguire, il Laboratorio Nervi sarà aperto al pubblico con due visite guidate gratuite su prenotazione, previste alle ore 12 e alle ore 14. I partecipanti potranno visitare la mostra permanente, approfondire la figura e l’opera di Pier Luigi Nervi e conoscere le attività di ricerca e valorizzazione sviluppate dal Laboratorio presso il Campus di Lecco.

Per prenotare la visita guidata al laboratorio Nervi CLICCA QUI.