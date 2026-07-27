Nido di Bonacina. Dopo l’incendio la nuova sede è la scuola dell’infanzia Santo Stefano

La situazione del nido è poi tornata al centro del dibattito durante le domande di attualità. La consigliera Maria Sacchi (Partito Democratico) ha chiesto chiarimenti sullo stato del cantiere, ancora sotto sequestro dal 19 giugno, domandando se il Comune abbia presentato un’istanza di dissequestro, anche parziale, e quali misure intenda adottare per evitare ulteriori danni all’immobile.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parolari, ricordando che il sequestro è legato all’inchiesta avviata dopo l’incendio. “L’Amministrazione comunale ha nominato un avvocato e ha presentato una richiesta di dissequestro del cantiere – ha spiegato –. Attualmente pende anche una richiesta di dissequestro parziale. In questa fase tutto ciò che possiamo fare è richiederlo”.

L’assessore ha inoltre ricordato la variazione di bilancio da circa 70 mila euro, portata all’esame del Consiglio comunale nella stessa seduta, che servirà ad anticipare i costi delle prime opere provvisionali. “Stiamo pensando a come coprire l’immobile: oggi non possiamo intervenire, ma quando rientreremo nella disponibilità del cantiere saremo pronti a farlo. Le risorse serviranno proprio per le opere di copertura e di messa in sicurezza“.

Nel corso della discussione è stato affrontato anche il tema del finanziamento PNRR destinato alla realizzazione del nuovo asilo. Sul punto il sindaco Boscagli ha spiegato che il Comune continua a lavorare per mantenere il contributo, precisando però che la possibilità di salvaguardarlo dipenderà anche dall’evoluzione del programma nazionale per la realizzazione di 150 mila nuovi posti negli asili nido e potrà essere verificata dopo settembre.

L’incendio del 18 giugno ha inevitabilmente modificato la tabella di marcia del nuovo asilo nido di Bonacina. In attesa che il cantiere venga dissequestrato e possano riprendere i lavori, quindi, la soluzione individuata dall’Amministrazione è quella di trasferire il nido alla scuola dell’infanzia Santo Stefano, così da garantire il servizio per il prossimo anno educativo. Sul fronte del cantiere e del finanziamento PNRR, invece, saranno i prossimi mesi a chiarire tempi e prospettive dell’intervento.