Nido di Bonacina. Dopo l’incendio la nuova sede è la scuola dell’infanzia Santo Stefano

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L’Amministrazione riaprirà le iscrizioni fino a un massimo di 30 posti, garantendo il servizio per il prossimo anno educativo

Presentata la richiesta di dissequestro del cantiere. In aula anche il punto sui primi interventi di messa in sicurezza e sul futuro del finanziamento PNRR

LECCO – È la scuola dell’infanzia Santo Stefano la sede formalmente individuata dalla Giunta per ospitare temporaneamente il nido comunale Archimede in seguito all’incendio che lo scorso 18 giugno ha devastato il cantiere della nuova struttura di Bonacina. L’annuncio è arrivato nel corso del Consiglio comunale di oggi, lunedì 27 luglio, durante le comunicazioni, quando il sindaco Filippo Boscagli ha spiegato come i locali, interessati da alcuni interventi di manutenzione già in corso, siano idonei ad accogliere non solo i bambini già iscritti, ma anche a consentire la riapertura delle iscrizioni fino al raggiungimento del massimo di 30 posti. “A Santo Stefano saranno quindi ospitati bambini dai zero ai sei anni”, ha precisato il primo cittadino.

La consigliera Maria Sacchi

La situazione del nido è poi tornata al centro del dibattito durante le domande di attualità. La consigliera Maria Sacchi (Partito Democratico) ha chiesto chiarimenti sullo stato del cantiere, ancora sotto sequestro dal 19 giugno, domandando se il Comune abbia presentato un’istanza di dissequestro, anche parziale, e quali misure intenda adottare per evitare ulteriori danni all’immobile.

L’assessore Stefano Parolari

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Parolari, ricordando che il sequestro è legato all’inchiesta avviata dopo l’incendio. “L’Amministrazione comunale ha nominato un avvocato e ha presentato una richiesta di dissequestro del cantiere – ha spiegato –. Attualmente pende anche una richiesta di dissequestro parziale. In questa fase tutto ciò che possiamo fare è richiederlo”.

L’assessore ha inoltre ricordato la variazione di bilancio da circa 70 mila euro, portata all’esame del Consiglio comunale nella stessa seduta, che servirà ad anticipare i costi delle prime opere provvisionali. “Stiamo pensando a come coprire l’immobile: oggi non possiamo intervenire, ma quando rientreremo nella disponibilità del cantiere saremo pronti a farlo. Le risorse serviranno proprio per le opere di copertura e di messa in sicurezza“.

Il sindaco Filippo Boscagli

Nel corso della discussione è stato affrontato anche il tema del finanziamento PNRR destinato alla realizzazione del nuovo asilo. Sul punto il sindaco Boscagli ha spiegato che il Comune continua a lavorare per mantenere il contributo, precisando però che la possibilità di salvaguardarlo dipenderà anche dall’evoluzione del programma nazionale per la realizzazione di 150 mila nuovi posti negli asili nido e potrà essere verificata dopo settembre.

L’incendio del 18 giugno ha inevitabilmente modificato la tabella di marcia del nuovo asilo nido di Bonacina. In attesa che il cantiere venga dissequestrato e possano riprendere i lavori, quindi, la soluzione individuata dall’Amministrazione è quella di trasferire il nido alla scuola dell’infanzia Santo Stefano, così da garantire il servizio per il prossimo anno educativo. Sul fronte del cantiere e del finanziamento PNRR, invece, saranno i prossimi mesi a chiarire tempi e prospettive dell’intervento.

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