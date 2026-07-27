Nido di Bonacina. Dopo l’incendio la nuova sede è la scuola dell’infanzia Santo Stefano

L’Amministrazione riaprirà le iscrizioni fino a un massimo di 30 posti, garantendo il servizio per il prossimo anno educativo
Presentata la richiesta di dissequestro del cantiere. In aula anche il punto sui primi interventi di messa in sicurezza e sul futuro del finanziamento PNRR
LECCO – È la scuola dell’infanzia Santo Stefano la sede formalmente individuata dalla Giunta per ospitare temporaneamente il nido comunale Archimede in seguito all’incendio che lo scorso 18 giugno ha devastato il cantiere della nuova struttura di Bonacina. L’annuncio è arrivato nel corso del Consiglio comunale di oggi, lunedì 27 luglio, durante le comunicazioni, quando il sindaco Filippo Boscagli ha spiegato come i locali, interessati da alcuni interventi di manutenzione già in corso, siano idonei ad accogliere non solo i bambini già iscritti, ma anche a consentire la riapertura delle iscrizioni fino al raggiungimento del massimo di 30 posti. “A Santo Stefano saranno quindi ospitati bambini dai zero ai sei anni”, ha precisato il primo cittadino.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.