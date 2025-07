Nido di Bonacina, i lavori proseguono (a rilento)

Penali per l’impresa che ha vinto l’appalto

L’assessore Sacchi: “I termine dei lavori resta fissato per il 30 settembre 2025”

LECCO – Proseguono, seppur in ritardo, i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Bonacina, il terzo comunale che sorgerà in città. L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi ha risposto alla domanda del consigliere Clara Fusi (Gruppo per Lecco) lunedì sera in consiglio comunale. Fusi ha infatti chiesto aggiornamenti sullo status del cantiere e sulle tempistiche stimate per l’apertura della struttura.

I lavori avrebbero dovuto concludersi lo scorso marzo ma alla data di scadenza il cantiere era solo al 30%. Il comune aveva provveduto ad inviare una lettera di contestazione all’impresa, nei cui confronti verranno erogate delle penali.

“Sono attualmente in corso i lavori in copertura – ha fatto sapere sinteticamente Sacchi – quella interna è stata posizionata. Ad oggi permane il 30 settembre come data di fine lavori“. Non si sa però quando effettivamente il nuovo asilo sarà fruibile.

L’opera è costata 1,8 milioni, di cui 1,2 finanziati dal Pnrr e il resto da risorse comunali. Ospiterà 30 bambini (fascia 0-3 anni) suddivisi in tre sezioni.