Nido di Bonacina: terminata la bonifica, domani la demolizione dell’edificio

Smaltiti i rifiuti speciali presenti in struttura, ora i lavori entrano nel vivo

Il progetto prevede la ricostruzione del volume esistente maggiorato di una quota inferiore al 30%

LECCO – Entrano nel vivo questa settimana gli interventi di demolizione dell’ex scuola primaria Fabio Filzi di Bonacina: terminate le necessarie operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali speciali presenti in struttura, tocca infatti ora all’area esterna.

Il progetto del nuovo nido prevede la demolizione del vecchio edificio e la ricostruzione del volume esistente maggiorato di una quota inferiore al 30% (così come previsto dalle Norme tecniche di attuazione del Piano dei servizi del Pgt). Il nuovo stabile avrà una superficie lorda pavimentata di 563,68 mq e occuperà il sedime della ex primaria Filzi e una porzione di cortile. Le ragioni di questa estensione del piano terra sono da ricercare nella normativa che prevede per gli asili nido che gli spazi a loro funzionali siano qui collocati.

Al posto dei platani, rimossi in funzione degli scavi necessari alla realizzazione del nuovo edificio, saranno messi a dimora due alberi di prima o seconda grandezza (acero riccio, acero montano, olmo, tulipifero, rovere o analoghi) nella nuova porzione di cortile affacciata su via Piloni e due alberi a sviluppo più contenuto (acero campestre, carpino bianco, roverella o analoghi) in posizione più arretrata, nel rispetto della distanza dai confini e in maniera tale da minimizzare le interferenze con il nuovo edificio.

Domani inizieranno gli interventi di demolizione dell’ex edificio scolastico.