Nido di Bonacina, verifiche ambientali dopo il rogo: incarico da 9mila euro

L’obiettivo è definire le modalità più appropriate per la pulizia dell’area

Il nuovo incarico fornirà indicazioni tecniche sulle conseguenze dell’incendio

LECCO – Il Comune di Lecco ha affidato un incarico da oltre 9 mila euro per valutare le conseguenze ambientali del rogo che il 18 giugno scorso ha colpito il cantiere del nuovo asilo nido di via Timavo, a Bonacina. L’obiettivo è definire le modalità più appropriate per la pulizia dell’area, la rimozione dei materiali danneggiati e le eventuali operazioni di bonifica, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica.

L’incendio aveva interessato la copertura dell’edificio e alcune strutture interne già realizzate, provocando l’interruzione delle attività nel cantiere. Il giorno successivo, il 19 giugno, l’area era stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale, con successiva convalida nell’ambito di un procedimento penale aperto contro ignoti per il reato di incendio colposo.

Dopo il dissequestro da parte della Procura, durante una riunione di coordinamento del 2 settembre, era emersa la necessità di effettuare ulteriori verifiche sulle parti danneggiate e di affidare a un esperto le valutazioni ambientali necessarie prima di procedere con le operazioni di pulizia e rimozione dei materiali coinvolti nel rogo.

Il nuovo incarico servirà quindi a fornire al Comune e al responsabile dei lavori indicazioni tecniche sulle conseguenze dell’incendio e sulle modalità con cui intervenire in sicurezza. La consulenza è stata affidata a Planeta Studio Associato, con sede a Chivasso, per un importo di 7.200 euro, che sale a 9.135,36 euro comprensivi di contributi previdenziali e Iva.

La determinazione comunale del 21 ottobre approva anche un aggiornamento del quadro economico complessivo dell’intervento, che viene rimodulato a 2 milioni e 114.790 euro, con un’integrazione di 70mila euro finanziata attraverso l’avanzo libero di bilancio.

I lavori di completamento del nuovo asilo erano stati riaffidati a gennaio 2026 alla società IMG Srl, per un importo di circa 979mila euro oltre Iva, dopo la definizione della vicenda con il precedente appaltatore.