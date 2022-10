No alla guerra: pullman da Lecco per la manifestazione a Roma il 5 novembre

La manifestazione contro la guerra si terrà il 5 novembre a Roma

Un gruppo di lecchesi sta organizzando un pullman per la trasferta: si raccolgono adesioni

LECCO – Da Lecco in pullman per partecipare alla manifestazione nazionale in programma sabato 5 novembre a Roma per dire no alla guerra e chiedere l’immediato cessato il fuoco.

Un gruppo di cittadini lecchesi sta organizzando la trasferta Roma per prendere parte alla manifestazione nazionale per la pace organizzata da centinaia di organizzazioni.

Si chiede un immediato cessate il fuoco, la convocazione di una conferenza internazionale di Pace da parte dell’Onu e il bando di tutte le armi nucleari.

La partenza è prevista per sabato 5 novembre nella prima mattinata e il ritorno a Lecco in tarda serata. Chi volesse aderire o volesse chiedere informazioni può scrivere a barbieri.paolo59@gmail.com oppure a renzo59@tiscali.it