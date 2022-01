Nomina componente del CdA di Airoldi e Muzzi: proposte entro il 10 febbraio

Online l’avviso pubblico per la presentazione di candidature

Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 febbraio 2022

LECCO – Fino al 10 febbraio è possibile presentare al Comune di Lecco la propria candidatura a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della fondazione “Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus” di Lecco, ente senza scopo di lucro con finalità rivolte alla solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, con particolare attenzione alla tutela di anziani e disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, e della beneficienza.

Tale CdA è infatti composto da 7 membri, di cui 2 nominati dal Comune di Lecco, 1 in fase di rinnovo. L’incarico è esercitato per 4 anni dalla data d’insediamento, a titolo gratuito.

L’avviso è rivolto ai cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti, che non abbiano già ricoperto il medesimo incarico, nello stesso ente, per due mandati consecutivi. Gli interessati alla nomina sono invitati a presentare la propria candidatura al protocollo generale del comune sito in Piazza Diaz, 1 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 15.30. La candidatura può essere anche inviata a mezzo raccomandata a/r o, firmata digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it.

Le proposte di candidatura dovranno essere indirizzate al sindaco e pervenire entro le ore 12 del 10 febbraio 2022 (maggiori informazioni QUI).