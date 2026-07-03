Nominato il Cda dell’Ufficio d’Ambito di Lecco: Marco Bonaiti confermato presidente

Riconfermato anche il vice Piergiovanni Montanelli (sindaco del Comune di Galbiate)

Hofmann: “Sono certa che sapranno continuare a lavorare nel solido solco tracciato dal Cda uscente”

LECCO – La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha firmato il decreto di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito di Lecco”, ente strumentale della Provincia di Lecco per l’esercizio delle funzioni di programmazione, regolazione e controllo del Servizio idrico integrato.

Sono stati nominati: Presidente Marco Domenico Bonaiti (Consigliere del Comune di Calolziocorte), Vicepresidente Piergiovanni Montanelli (Sindaco del Comune di Galbiate), componenti Pier Luigi Invernizzi (Sindaco del Comune di Cremeno), Chiara Narciso (Sindaco del Comune di Oggiono), Luca Mazzina (Consigliere del Comune di Colico).

Quattro membri del Consiglio di amministrazione sono stati indicati alla Provincia dalla Conferenza dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di Lecco, riunitasi lo scorso 24 giugno; il quinto componente con funzioni di Presidente è nominato direttamente dalla Presidente della Provincia di Lecco.

“L’Ufficio d’Ambito di Lecco – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – svolge la fondamentale funzione di controllo puntuale e attento sull’attività di Lario Reti Holding, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio provinciale, con particolare attenzione all’affidamento del servizio idrico integrato e all’attuazione degli investimenti inseriti nel piano d’ambito. Auguro buon lavoro ai riconfermati Presidente Bonaiti, Vicepresidente Montanelli e Pier Luigi Invernizzi e ai nuovi componenti Chiara Narciso e Luca Mazzina: sono certa che sapranno continuare a lavorare nel solido solco tracciato dal Cda uscente, attraverso un attento ascolto di tutti i Comuni, consapevoli delle importanti sfide future che ci attendono”.