Non è Natale senza “Tuba sotto l’albero”, successo per il 18° concerto

In tanti in piazza XX Settembre per il concerto natalizio

“Tuba sotto l’albero” ha compiuto 18 anni

LECCO – Non sarebbe Natale senza “Tuba sotto l’albero” che quest’anno ha compiuto 18 anni. Anche oggi pomeriggio il concerto più natalizio del lecchese ha raccolto centinaia di persone in piazza XX Settembre. Una cinquantina di suonatori provenienti dal Nord Italia, ma anche dalla Toscana, dall’Emilia e da altre regioni d’Italia hanno fatto gli auguri ai lecchesi in musica con le tradizionali carole di Natale della tradizione anglosassone ed Europea.

Purtroppo all’ultimo momento non si sono potuti unire i suonatori del Grutica Gruppo Ticinese Corni delle Alpi che volevano portare i loro tradizionali strumenti a fiato in legno tipici della tradizione musicale Alpina Ticinese, ma hanno già promesso che saranno a Lecco nel 2020.

Tante le persone che hanno partecipato a una vera e propria festa, un modo di scambiarsi gli auguri e di rinsaldare la tradizione cristiana del Natale. L’organizzazione, curata dall’Associazione Bethlehem di Lecco e dalla Filarmonica Verdi di Lecco, è stata sostenuta da diversi partner come la Banca della Valsassina di Cremeno e Confcommercio Lecco ma anche Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni ed Emmepi.

Il diciottesimo concerto “Tuba sotto l’Albero” è stato possibile grazie alla disponibilità del maestro Simone Canali, tubista professionista, che è cresciuto proprio all’ombra del “Tuba sotto l’Albero”: era un ragazzino quando ha suonato le prime volte e ora lo dirige con piglio sicuro e musicale. “Tuba sotto l’Albero” infine supporta Telethon nella sua raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare.