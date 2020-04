Non si fermano le attività dei servizi per la prima infanzia del Comune di Lecco

Anche in questa fase le educatrici sono presenti per e con le famiglie

LECCO – A cause delle restrizioni introdotte per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche i servizi per la prima infanzia del Comune di Lecco, che comprendono gli asili nido “Arcobaleno e L’arca di Noè”, il “centro prima infanzia Floridó” e il “centro per le famiglie Dire, fare, giocare” hanno dovuto chiudere le loro porte alle famiglie, ma pur con le limitazioni introdotte in questo contesto, l’impegno per mantenere viva la relazione delle educatrici con i bambini è proseguito e ha consentito di conservare una vivace condivisione con e tra le famiglie.

“Inizialmente sono state le telefonate a ‘tenere il filo’ di una relazione che si era improvvisamente interrotta -spiegano spiegano la coordinatrice e le educatrici – In seguito, anche per poter comunicare in modo più immediato con i bambini, è iniziato uno scambio di comunicazioni multimediali molto intenso. Anche in questo periodo servizi per la prima infanzia hanno infatti continuato a inviare proposte di gioco e di attività da fare a casa con i bambini via whatsapp ai genitori e a renderle disponibili sulla pagina Facebook del centro per le famiglie. Le idee che proponiamo – proseguono la coordinatrice e le educatrici – sono realizzabili con materiali di uso domestico facilmente reperibili in casa, si va dalla classica pasta di sale, ai suggerimenti su come costruire un percorso psicomotorio in casa, ad alcune idee su come giocare in modo creativo con i colori, con i travasi o su come organizzare la caccia alle uova di Pasqua…”

Parallelamente le educatrici realizzano per i bambini del loro gruppo di riferimento dei video personalizzati: filmati in cui si leggono libri, si cantano le loro canzoni preferite, si mandano affettuosi saluti e si ricordano i piccoli segreti, patrimonio di ogni piccolo gruppo.

La comunicazione è divenuta sin dall’inizio circolare, i servizi inviano delle proposte e le famiglie e i bambini rispondono, con gratitudine, con emozione, ricambiando l’affetto e condividendo parte della propria vita quotidiana.

Le proposte che vengono condivise, attraverso WhatsApp o sulla pagina Facebook del “Centro per le Famiglie Dire, fare, giocare”, che funge da pagina di riferimento in questa fase, non hanno un carattere prescrittivo, sono piuttosto un mezzo per far conoscere alcune delle attività che i bambini sono soliti svolgere e servono anche a stimolare e dare spazio alla creatività e alla partecipazione dei genitori.

L’intenzione è infatti quella di fornire un segno tangibile di presenza, un incoraggiamento e un messaggio di disponibilità e di vicinanza a tutta la città.

“Cercare la vicinanza in questo periodo non è facile. Eppure i nostri servizi per l’infanzia ci stanno provando e ci stanno persino riuscendo – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Lecco Riccardo Mariani – con creatività, inventiva, empatia. Con passione, quella che non manca alle educatrici. E questa passione arriva ai piccoli, alle loro famiglie per continuare a tessere le relazioni anche a distanza, per rigenerare e ravvivare quel serbatoio indispensabile di memoria affettiva dei volti, dei luoghi, delle parole che contano. Una bella sfida, una vicinanza che accorcia la distanza. Ed è ciò di cui i più piccoli hanno più bisogno e desiderio”.

“In questo momento i bambini assorbono inoltre anche le paure e le preoccupazioni che sentono intorno a loro – proseguono la coordinatrice e le educatrici – hanno vissuto una brusca interruzione delle loro relazioni e della quotidianità, sono privati della possibilità di stare all’aperto e in alcuni casi sono costretti in spazi molto piccoli e a volte condivisi con membri della famiglia con esigenze differenti”. Per questo le educatrici raccolgono dal confronto con le famiglie le loro fatiche e quelle dei bambini, pensano e creano strumenti che non diano soluzioni, ma siano un aiuto all’espressione e all’elaborazione delle emozioni.

Un frutto di questo scambio sarà “fiaba a specchio”: specchiandosi nella storia, rivedendo nei suoi personaggi e nelle emozioni descritte i propri vissuti, verranno sollecitate risorse interne per far fronte alle difficoltà di questo momento… Questa fiaba si inserirà nel progetto “incorona momenti”, un progetto di fotografia sociale e narrativa nato da un’idea creativa e di speranza nel territorio lodigiano e che sarà ospite del festival della fotografia etica 2020.

Il Progetto si articola in due azioni specifiche rivolte ad adolescenti e adulti “Incorona momenti” e a bambini e famiglie “C’era una volta una corona magica”. Lo scopo del progetto è quello di condividere e valorizzare le esperienze di chi sta vivendo il cambiamento della vita quotidiana a seguito della pandemia del virus Covid 19 promuovendo consapevolezza, resilienza sociale e spirito comunitario.

Per restare aggiornati su questa e sulle altre nuove attività dei servizi di prima infanzia del Comune di Lecco, è possibile consultare la pagina Facebook del centro per le famiglie Dire, fare, giocare a questo indirizzo.