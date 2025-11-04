‘Nonna ci racconti una favola?’, un laboratorio sulle fiabe con Ornella Gnecchi

L’appuntamento si terrà l’8 novembre presso Terra d’Incanto

La scrittrice racconterà ai bimbi una fiaba avventurosa ambientata a Lecco, fra i Piani d’Erna e Bonacina

LECCO – Sabato 8 novembre alle ore 16 a Lecco, presso Terra d’Incanto, negozio di prodotti biologici dal 2004, via Marco d’Oggiono 11, si terrà un incontro-laboratorio sulle fiabe rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni dal titolo “Nonna ci racconti una favola?”.

I fanciulli incontreranno personalmente Ornella Gnecchi, giornalista, scrittrice e autrice di libri per ragazzi che racconterà loro una fiaba avventurosa ambientata a Lecco, fra i Piani d’Erna e Bonacina; insieme ai protagonisti, due fratellini e una sorellina, i partecipanti scopriranno luoghi lecchesi, come il lavatoio del suddetto rione, e animali tipici come le trote iridee e i germani. Le imprese si susseguiranno per cercare di fermare Pacamè, uno strano personaggio che col proprio stile di vita inquina il torrente Caldone.

“Scrivo fiabe – dice Ornella Gnecchi, autrice de “La casa sui monti” (Casa Editrice Stefanoni), al centro del laboratorio – perché esse hanno tanti poteri: quando un adulto racconta una fiaba esprime cura e tenerezza; le fiabe- prosegue Ornella- sono ancora il modo migliore per accompagnare un bambino nel sonno, inoltre offrono la possibilità ai fanciulli, di vivere e sperimentare nella fiaba, in sicurezza, emozioni e situazioni che poi rivivranno nel mondo reale”.

Matteo e Lucia Frantuma, titolari di Terra d’Incanto, hanno messo a disposizione la sala dove si svolgerà il laboratorio; “siamo lieti – dicono- di ospitare questo incontro perché crediamo che i bambini nativi digitali debbano riscoprire il gusto delle fiabe dapprima raccontate da un adulto e poi lette in autonomia. Le fiabe sono ricche di archetipi e quindi parlano alla parte più profonda di noi”.

L’ingresso è gratuito e libero, prenotazioni al numero 339/3284883.