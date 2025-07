Notte Bianca a Lecco. Un successo tra cultura, musica e shopping serale

Concerti, tour guidati e iniziative per tutte le età

Lecco celebra l’estate con energia e allegria

LECCO – La Notte Bianca di Lecco ha conquistato nuovamente il pubblico anche quest’anno, illuminando la città ieri, sabato 26 luglio. Questo attesissimo appuntamento estivo, ormai una tradizione per i lecchesi e per i visitatori, ha trasformato le strade in un vivace palcoscenico di musica, cultura e divertimento, regalando a tutti una serata all’insegna della festa e della condivisione.

Dalle 18 fino a tarda notte, piazze, musei e biblioteca si sono animati con iniziative dedicate a tutte le età, mentre i negozi hanno prolungato l’orario di apertura dalle 20, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di fare shopping anche nelle ore serali.

La Notte Bianca di quest’anno è stata inserita nel calendario ufficiale del Lecco Jazz Festival e del Lecco Busking Fest, promossi da Officine Buone.

Durante la serata, sono stati organizzati due tour guidati con partenza dall’Info Point di Lecco, che hanno accompagnato i visitatori alla scoperta delle piazze principali, Piazza Manzoni, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e Piazza Cermenati, immergendoli nella storia e nell’arte della città.

Confermando il suo ruolo di evento clou dell’estate lecchese, la Notte Bianca ha saputo unire tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Tra musica, cultura, arte e socialità, la città si è vestita a festa per una serata che ha lasciato un segno positivo nella memoria di chi ha partecipato.