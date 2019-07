Notte ‘Bianca’ e Notte ‘Rossa’, doppia festa sulle sponde del lago

Pienone a Lecco per la notte più lunga dell’estate

A Malgrate protagoniste le Ferrari della Notte Rossa

LECCO – Musica all’aperto, mostre, visite guidate: una serata tutta da vivere quella andata in scena sabato sera a Lecco. E’ la Notte Bianca di Lecco, l’appuntamento più atteso dell’estate che, anche quest’anno, ha attirato in città tantissime persone.

Numerose le iniziative che hanno animato la serata, soddisfacendo così i gusti più disparati: per gli amanti dell’arte e della cultura i musei cittadini (Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure e Torre Viscontea) sono rimasti aperti fino a tarda sera.

Non poteva mancare la musica, grande protagonista della Notte Bianca lecchese: in tanti hanno voluto assistere al concerto di chiusura del Festival Internazionale Musica sull’Acqua, presso la Basilica San Nicolò. Ad esibirsi la Mach Orchestra diretta da Diego Matheuz che ha eseguito un ricco repertorio.

‘Sparsi’ per la città c’erano anche i pianoforti del Lecco Jazz Festival, nell’ambito dell’iniziativa “Pianoforti in città-Suonami’ mentre sulla piattaforma a lago i balli latini di Movida Latina hanno scaldato l’atmosfera. In Piazzetta del Pozzo il pubblico ha invece potuto cimentarsi nell’esperienza ‘coristi per una sera’ del gruppo Creem&Friends.

Ancora la musica protagonista nelle principali piazza del centro: sul palco di piazza Garibaldi la Roby Sky Band in piazza Garibaldi e in piazza Cermenati dj Alberto Zanni ha rispolverato i classici della musica dance

Iniziative anche più piccoli e le visite guidate: per l’occasione il Campanile di Lecco, grazie ai volontari, è rimasto aperto fino alle 24, per godersi la vista dall’alto nella suggestiva atmosfera notturna, mentre il bacino di Lecco è stato animato da un viavai di Lucie, le imbarcazioni tipiche del Lario, che hanno offerto un minitour del lago di fronte alla città.

L’omaggio alla luna al Planetario civico di Lecco, dove si è festeggiato il 50esimo anniversario dal primo sbarco dell’uomo con una serata speciale dedicata alla missione dell’Apollo 11. In tanti hanno voluto partecipare all’iniziativa.

La Notte Rossa

Cambia la sponda del lago ed è ancora festa con la Notte Rossa organizzata da La Proloco di Malgrate in collaborazione con la scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco. L’evento ha portato sul lago le ‘rosse’ nei modelli più invidiabili.

Un grande stendardo del cavallino rampante ha accolto i visitatori sul lungolago. Per i bimbi, ma anche per i grandi, la prova dei macchine radiotelecomandate e poi balli e musica in dress code rigorosamente in rosso.