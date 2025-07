Notte Bianca, Festa di Santa Marta e lavori. Le modifiche alla viabilità

Per la prossima settimana

LECCO – In occasione della “Festa di Santa Marta” in programma martedì 29 luglio, sono previsti dalle 7 alle 24 il divieto di transito in piazza Santa Marta e in via Masciari, dal civico 47 al civico 44 e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santa Marta.

Inoltre, si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 30 luglio:

viale TURATI, tratto compreso tra il civico 3 e l’intersezione con via Col di Lana, revoca doppio senso e istituzione senso unico di marcia (in direzione da piazzale dei Cappuccini verso via Col di Lana), divieto di transito, limite di 30 km/h e divieto di transito per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, proroga fino alle 18 dell’1 agosto;

via MARSALA, divieto di transito (ad esclusione dei residenti e attività commerciali) per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone all’altezza del civico 10 e sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 per occupazione suolo pubblico dalle 8.30 del 28 luglio alle 18 del 30 luglio;

via CALDONE, sospensione senso unico di marcia in via Caldone nel tratto tra via Rimembranza e il civico 19 per occupazione suolo pubblico dalle 8.30 del 28 luglio alle 18 del 30 luglio;

via IX FEBBRAIO, tratto compreso tra via Pietro Micca e corso San Michele del Carso, divieto di transito dalle 8.30 alle 17.30 dal 28 al 30 luglio;

via DEI PARTIGIANI, divieto di transito nel tratto compreso tra il civico 52 di via dei Partigiani e il civico 18 di via Nove Febbraio, limite di 30 km/h e sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia solo per residenti e attività produttive nel tratto compreso tra corso San Michele del Carso e via Pietro Micca dalle 8.30 alle 17.30 dei giorni 31 luglio e 1, 4 e 5 agosto;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, civico 94, restringimento regolamentato tramite movieri per spostamento e modifica impianto il 31 luglio e l’1 agosto.

Si ricorda inoltre in occasione della Notte Bianca di Lecco in programma sabato 26 luglio, sono previsti il divieto di transito in Lungolario Isonzo e largo Europa (eccetto veicoli in entrata/uscita da parcheggio di via Nullo) dalle 20.30 del 26 luglio all’1 del 27 luglio e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra largo Europa e piazza Cermenati dalle 19.30 del 26 luglio all’1 del 27 luglio. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371