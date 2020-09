Nozze con imprevisto a Villa Gomes, sposi e invitati…chiusi fuori

Imprevisto (a lieto fine) per Matteo e Maria e gli invitati al loro matrimonio

Al loro arrivo gli sposi hanno trovato la villa chiusa

LECCO – Tra i tanti imprevisti che possono capitare durante un giorno così speciale come quello del proprio matrimonio, Matteo Caprari e Maria Falcon Santos non avrebbero mai pensato di dover attendere fuori dalla location scelta per la celebrazione che, al momento del loro arrivo, era chiusa.

Una disavventura che sicuramente non verrà dimenticata quella vissuta dai due sposi che questa mattina, sabato 5 settembre, sono convolati a nozze presso Villa Gomes, a Maggianico.

La cerimonia, fissata alle 10.30, si è celebrata con più di mezz’ora di ritardo a causa di un problema di comunicazione tra l’ufficio comunale di competenza e la Cooperativa che gestisce l’apertura e la chiusura della Villa. Al loro arrivo, così, sposi e invitati hanno trovato la porta chiusa. Ad attendere l’apertura della villa c’erano anche una docente di musica con un’allieva e l’assessore Roberto Nigriello, incaricato di celebrare le nozze.

Alla fine, dopo qualche telefonata e quasi tre quarti d’ora di attesa (per fortuna oggi c’è il sole!), la villa è stata aperta e gli sposi hanno potuto finalmente unirsi in matrimonio.