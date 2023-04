Nubi e possibili deboli piogge: meteo incerto per il ponte del 25 aprile

Possibili precipitazioni nella seconda parte della giornata di domenica

La tendenza per il 24 e 25 aprile vede nubi irregolari su tutto il territorio

LECCO – Un ponte del 25 aprile tra sole e improvvisi peggioramenti in tutta la Lombardia. Per la giornata di sabato 22 aprile si prevede un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi a media e alta quota al mattino, con addensamenti irregolari sui rilievi a interessare anche parte della pianura nel pomeriggio e transito di velature in serata ma le precipitazioni dovrebbero essere assenti.

Nella giornata di domenica 23 aprile da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in tutta la regione. Deboli precipitazioni al mattino sui rilievi, in estensione anche sulla nostra provincia a partire dal tardo pomeriggio con possibilità di piogge più consistenti durante la notte tra domenica e lunedì.

La tendenza per lunedì 24 e martedì 25 aprile vedrà un cielo da poco a irregolarmente nuvoloso. Possibili deboli precipitazioni nella prima parte della giornata di martedì.