Nuova illuminazione per la palestra dell’istituto Greppi di Monticello Brianza

Una migliore illuminazione degli ambienti a vantaggio degli studenti e delle associazioni
“Le moderne tecnologie garantiscono un notevole risparmio energetico sugli edifici”
MONTICELLO BRIANZA – Dopo le due palestre del Liceo Grassi di Lecco, nei giorni scorsi anche la palestra dell’Istituto Greppi di Monticello Brianza è stata oggetto di relamping, intervento volto a garantire una migliore illuminazione degli ambienti, a vantaggio degli studenti e delle associazioni del territorio che usufruiscono della palestra al di fuori dell’orario scolastico.
“Anche il recente intervento al Greppi di Monticello Brianza – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Alessandro Negri – rientra nell’attività messa in campo dalla Provincia di Lecco per sostituire i vecchi corpi illuminanti (incandescenza, alogeni, fluorescenti/neon) con moderne tecnologie, che garantiscono una migliore illuminazione e un notevole risparmio energetico sugli edifici di proprietà, riducendo anche le spese di manutenzione grazie alla maggiore durata dei led”.