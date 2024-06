LECCO – La nuova Lecco-Ballabio è stata chiusa questa mattina, lunedì, in direzione Lecco a causa di un mezzo in panne lungo la strada. Una chiusura necessaria avvenuta alle 9 circa, per motivi di sicurezza. La strada verrà riaperta non appena si saranno concluse le operazioni di intervento. Sul posto Polizia Stradale, Polizia Locale e Personale Anas.