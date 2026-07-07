Nuova Lecco-Ballabio chiusa, via al piano d’emergenza: traffico regolare e nessuna criticità

Il raccordo è stato chiuso questa mattina alle ore 9 per lavori da parte di Anas

Al momento, grazie alle misure prese, non si registrano problemi lungo la vecchia strada

LECCO – È scattata questa mattina alle 9 la chiusura della SS36 Racc Lecco-Ballabio, interessata dai lavori programmati da Anas che proseguiranno fino alle 14 di domani, mercoledì 8 luglio, quando è prevista la riapertura del raccordo. L’interruzione della circolazione ha fatto entrare in funzione il protocollo d’emergenza predisposto nei giorni scorsi da Provincia di Lecco, Comuni di Lecco e Ballabio, Anas e Polizia Stradale per limitare al massimo i disagi alla viabilità.

Nelle prime ore di chiusura la situazione è rimasta sotto controllo e, almeno per il momento, non si registrano particolari criticità lungo la viabilità alternativa.

Tra le principali misure adottate c’è la modifica della circolazione in via Tonale, dove con i new jersey è stato allestito uno spartitraffico provvisorio per agevolare il deflusso dei veicoli ed evitare la formazione di code. Sempre nello stesso punto è stato disattivato il semaforo, così come lungo Corso Monte Santo all’incrocio con via Agliati, in modo da rendere più fluido il traffico.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione dei mezzi pesanti lungo la vecchia Lecco-Ballabio. A San Giovanni e al Ponte della Gallina sono presenti movieri e agenti della Polizia Locale che regolano il senso unico alternato per evitare l’incrocio dei camion nel tratto più stretto della provinciale, in particolare nella zona di Laorca, uno dei punti più delicati dell’intero percorso alternativo.

Salvo imprevisti, la nuova Lecco-Ballabio sarà riaperta al traffico alle 14 di domani, una volta conclusi gli interventi di manutenzione eseguiti da Anas.