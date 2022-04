Nuova Lecco-Ballabio: chiusure notturne per interventi nelle gallerie

In direzione Lecco chiusure dal 2 al 5 maggio e dal 9 al 10 maggio

In direzione Ballabio chiusure dall’11 al 12 maggio sempre nella fascia oraria 22-5

LECCO – Per consentire la manutenzione e la sostituzione delle barriere nelle gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” la statale 36 racc “Raccordo Lecco – Valsassina” verrà chiusa al traffico, in direzione Lecco (dal km 1,750 al km 9,000) dal 2 al 5 maggio e successivamente dal 9 al 10 maggio tra le 22 e le 5 del giorno successivo. In direzione Ballabio la statale verrà chiusa al traffico nelle notti dell’11 e 12 maggio, nella medesima fascia oraria.

I lavori comportano anche la chiusura delle rampe degli svincoli di via Pergola e ospedale Manzoni di Lecco in direzione Nord e quelli di via Poggi e ospedale in direzione Sud. Durante la chiusura della statale il traffico tra Lecco e Ballabio sarà deviato sulla parallela strada provinciale 62 e sulla rete locale nell’ambito del territorio comunale di Lecco.