Nuova Lecco Ballabio, verso la fine gli interventi di messa in sicurezza

Il maltempo ha rallentato le opere all’altezza della galleria Giulia, dove nel 2022 era caduta una grossa frana

Si lavora al progetto esecutivo per la regimazione idraulica del tunnel, intervento finanziato da Anas per 600 mila euro

LECCO/BALLABIO – Termineranno, se tutto va bene, entro il mese di aprile i lavori di messa in sicurezza lungo la nuova Lecco-Ballabio, all’altezza della galleria Giulia dove, nel dicembre 2022, era caduta una grossa frana che aveva costretto all’interdizione del raccordo per circa un mese.

L’intervento, che ha previsto la realizzazione e il consolidamento del vallo paramassi, avrebbe dovuto concludersi lo scorso mese ma, come fatto sapere da Anas, “le condizioni meteo dell’ultimo periodo continuano a limitare l’avanzamento dei lavori”. Lavori che, attualmente, riguardano il completamento della parte sommitale del vallo paramassi realizzato con la tecnica delle ‘terre armate’ (ovvero, rinforzi alle pareti costituiti da materiale granulare e calcestruzzo per evitare smottamenti, ndr) e l’installazione di una barriera paramassi in sommità del vallo. L’ultimazione delle opere in corso è previsto entro il mese di aprile.

Per quanto riguarda l’intervento di regimazione idraulica previsto nella galleria Giulia, finanziato da Anas per un importo di circa euro 600.000, il progetto esecutivo è in corso di predisposizione e si prevede il completamento entro la fine di aprile, quindi seguiranno le procedure di affidamento dei lavori.

Il tema della criticità idraulica della Galleria Giulia è noto ma nell’ultimo anno si è fatto particolarmente sentire, costringendo più volte alla chiusura della galleria a seguito di eventi franosi. “L’intervento – spiegano sempre da Anas – consiste in un intervento di regimazione delle acque sia lungo la parete rocciosa sia sotto il manto stradale della Galleria Giulia e si pone l’obiettivo di prevenire eventuali futuri allagamenti con conseguenti chiusure della strada”.

Si è già definito che tempi ed eventuali modalità di chiusure del tunnel saranno definite con la Provincia di Lecco per limitare i disagi per tutti gli utenti.