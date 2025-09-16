Nuova rotatoria da 800 mila euro in Viale Costituzione, il progetto

Corsia riservata ai bus e ampliamento del diametro della rotonda: “Così sarà più funzionale”

In via Leonardo da Vinci verrà chiuso il sottopasso, inutilizzato, e verrà realizzato un attraversamento pedonale

LECCO – Quattro mesi di lavori e un investimento complessivo da 800 mila euro per ridisegnare uno dei nodi più critici della viabilità cittadina. È il progetto definitivo della nuova rotatoria tra viale Costituzione e via Leonardo da Vinci, presentato martedì pomeriggio dal sindaco Mauro Gattinoni insieme al dirigente dell’Area Lavori Pubblici, ing. arch. Alessandro Crippa, e all’assessore alla Mobilità, Renata Zuffi.

L’attuale rotonda, come spiegato dal primo cittadino, è “sottodimensionata e non funzionale ai flussi di traffico registrati nell’area, soprattutto in uscita dalla città”. Una situazione aggravata dai vincoli strutturali dovuti alla presenza dei due sottopassi e ai cantieri di Teatro e Tribunale che hanno reso complesso intervenire con una nuova progettazione.

Come già anticipato nei mesi scorsi (leggi qui) nuovo intervento non riguarderà solo la rotatoria ma si estenderà anche al tratto da piazza Manzoni fino a viale Costituzione. Il progetto, condiviso con Linee Lecco, prevede una corsia riservata ai bus lungo viale Costituzione (in direzione via Leonardo da Vinci) per evitare che i mezzi del trasporto pubblico restino ‘incolonnati’ con le auto e viceversa. Nell’altro senso di marcia – dalla rotonda verso Piazza Manzoni – verrà mantenuta una sola corsia, con la fermata dei bus che sarà arretrata di qualche metro rispetto all’attuale posizione davanti ai vecchi cinema.

In via Leonardo da Vinci, invece, sarà chiuso l’attuale sottopasso pedonale, completamente inutilizzato: al suo posto verrà realizzato un attraversamento in superficie che permetterà di guadagnare spazio e ampliare il raggio della rotatoria, che passerà da 24 a 31 metri di diametro esterno.

Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dell’area pedonale presso la fermata dei bus di piazza Manzoni, la realizzazione di una pista ciclopedonale bidirezionale che collegherà in sicurezza la zona del Tribunale con il lungolago e la riqualificazione del parcheggio di via Nullo, nell’area della Canottieri.

L’opera, che secondo le previsioni dovrebbe partire prima di Natale e concludersi in circa quattro mesi, rientra nella fase 3 del Pgtu (Piano generale del traffico urbano). “Con questo intervento – hanno ribadito Gattinoni e Zuffi – completiamo le priorità del piano legate alla viabilità, dopo la sistemazione delle rotonde di via Digione, della Piccola e di piazza Manzoni”.