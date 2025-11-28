Nuova rotonda in Viale Costituzione, lavori al via lunedì

Dureranno 4 mesi, senza interruzioni

Prevista anche la riqualifica del Viale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e i flussi viabilistici in città

LECCO – Partiranno lunedì 1° dicembre i lavori per la costruzione di una nuova rotonda all’intersezione tra via Costituzione e via Leonardo Da Vinci e di riqualificazione di viale Costituzione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e i flussi viabilistici in città.

Il cantiere, aggiudicato dall’impresa 3V Srl di Cisano Bergamasco, seguirà un programma di circa 16 settimane, senza alcuna interruzione durante le festività natalizie e sarà strutturato in quattro fasi.

I primi interventi saranno dedicati alla carreggiata nord, con una corsia riservata agli autobus e una nuova pista ciclabile e all’corsia sud, che vedrà lo spostamento di una delle fermate dell’autobus che transita in viale della Costituzione e la creazione di un nuovo spartitraffico a dividere le due carreggiate.

I lavori inizieranno dunque da piazza Manzoni e proseguiranno fino all’incrocio con viale Costituzione e via Leonardo da Vinci per la costruzione della nuova rotatoria permanente e la successiva sistemazione dei parcheggi di via Nullo.