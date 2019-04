Blocco del pc e furto di dati sensibili. Ma è la nuova truffa informatica che imita i messaggi di sicurezza da Microsoft

L’avviso arriva dalla Polizia Postale.

MILANO – Un finto blocco del computer e un messaggio che invita a contattare il numero dell’assistenza per ripristinare il funzionamento. In realtà è l’ultima delle trovate fra le truffe informatiche.

A mettere in allerta gli utenti è proprio la Polizia Postale spiegando come non vi sia, al momento della ricezione del finto messaggio di sicurezza, nessun furto di dati personali o infezioni da virus. La truffa scatta invece alla chiamata al numero di assistenza. In questo modo si consente al truffatore la gestione in remoto del computer oltre il pagamento di 100 euro per il falso supporto.

Ecco il messaggio della truffa: “Security warning: Il tuo computer è stato bloccato. Errore #DW6VB36”, è il messaggio, che continua: “Per favore chiamaci immediatamente al numero +39 0694804XXX. Non ignorare questo avviso critico. Se chiudi questa pagina, l’accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infestato con virus e spyware. Sono state rubate le seguenti informazioni: Accesso Facebook, Dettagli carta di credito, Accesso account e-mail, Foto conservate su questo computer. Devi contattarci immediatamente in modo che i nostri ingegneri possano illustrarti il processo di rimozione per via telefonica. Per favore chiamaci entro i prossimi 5 minuti per impedire che il tuo computer venga disattivato. Chiama per ricevere supporto: +390694804XXX”.