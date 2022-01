Nuova viabilità anche in via Ghislanzoni, prosegue il riordino in zona Piccola

Senso unico verso via Appiani sia per chi arriva da via Amendola che da viale Dante

Chi giunge da via Marco D’Oggiono non può più svoltare in via Ghislanzoni, direzione obbligatoria verso piazza Manzoni

LECCO – Attuato un nuovo step nella sistemazione della viabilità in zona Piccola. A fine novembre l’apertura della rotonda a servizio del rinnovato parcheggio dell’ex Piccola poi la creazione del doppio senso di marcia in via Digione con realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Digione, viale Dante e via Marco D’Oggiono.

Ieri un nuovo passo con il riordino della viabilità in via Ghislanzoni che è stata di fatto divisa in due tronconi: chi scende da via Amendola verso corso Martiri, può svoltare a destra e percorrere il senso unico fino a via Appiani dove c’è l’obbligo di svolta a sinistra per scendere verso corso Martiri. Resta il senso unico nel tratto tra viale Dante e via Appiani, in questo caso con l’obbligo di svolta a destra su via Appiani sempre in direzione corso Martiri.

Altra novità in viale Dante, di fronte alle poste centrali, dove chi arriva da via Marco D’Oggiono non può più svoltare a sinistra verso via Ghislanzoni ma è obbligato a proseguire verso piazza Manzoni, mentre in via Ghislanzoni può svoltare solo chi giunte da piazza Manzoni.