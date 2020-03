LECCO – In risposta all’evoluzione dell’epidemia di coronavirus, Lario Reti Holding comunica oggi, 12 marzo, la chiusura degli sportelli al pubblico. Si invita la gentile clientela ad utilizzare esclusivamente i canali telefonici ed e-mail per entrare in contatto con l’azienda:

Numero verde servizio clienti: 800 08 55 88

E-mail: utenze.acqua@larioreti.it

Tutte le pratiche possono essere svolte via e-mail o telefono, utilizzando i moduli presenti nell’area Modulistica.