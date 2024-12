Nuove generazioni: vivere, studiare e lavorare a Lecco

Una ricerca e un convegno il 16 gennaio a Lecco

L’obiettivo è quello di progettare al meglio interventi sulle comunità

LECCO – Il concetto di “seconde generazioni” è spesso al centro del dibattito politico e sociale, ma cosa significa realmente? Si parla di giovani nati in Italia, di minori arrivati nel Paese in età precoce o anche di chi non ha ancora la cittadinanza italiana? Quali sono i vissuti di questa parte di cittadini e quali le aspettative?

Nel corso del 2024, i Comuni del territorio, grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Lecchese e in particolare del Fondo Aiutiamoci, in partnership con tanti enti che lavorano quotidianamente con minori, giovani e migranti*, hanno deciso di approfondire lo studio del fenomeno, per avere una rappresentazione scientifica e condivisa, basata su un sondaggio al quale hanno partecipato oltre 2.000 studenti e corredata dal racconto di alcune decine di storie di vita di giovani con background migratorio. L’obiettivo è quello di progettare al meglio interventi sulle comunità, per alimentare processi di integrazione e di pari accesso alle opportunità, a vantaggio di tutti i cittadini che abitano in provincia.

Gli esiti della ricerca dal titolo “I giovani con background migratorio tra vincoli e opportunità”, che ha visto un’importante analisi di dati ma anche interviste in profondità, saranno presentati durante un convegno organizzato per il 16 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso gli spazi di Officina Badoni, in Corso Matteotti 7 a Lecco. La ricerca, condotta dai due ricercatori Simone Bertolino e Albino Gusmeroli, analizza i dati della popolazione giovanile di “nuova generazione” su tutto il territorio della provincia, comparandola con dati a livello regionale e nazionale, sollevando alcune considerazioni sulla loro presenza anche in relazione ad età e genere. Ma non si tratta di soli numeri: la ricerca vuole provare a rappresentare la grande diversità che alberga sotto l’apparente omogeneità della realtà delle seconde generazioni, anche in relazione a grandi temi come quello della lingua, della religione, della scuola e dell’orientamento al mondo del lavoro.

Oltre alla ricerca, durante il pomeriggio i partecipanti al convegno verranno invitati a sollevare lo sguardo dal locale al nazionale, grazie all’intervento di Maurizio Ambrosini, sociologo dell’Università degli Studi di Milano ed esperto sulla tematica delle migrazioni.

In ultimo, ci sarà modo di confrontarsi e aprirsi ad ulteriori riflessioni grazie a una tavola rotonda moderata dalla giornalista Marta Colombo. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso questo link. Per informazioni aggiuntive: www.consorzioconsolida.it; comunicazione@consorzioconsolida.it

*La ricerca è frutto di una progettazione partecipata con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della provincia di Lecco, l’Ambito territoriale di Lecco, l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Consulta studentesca, il Servizio Informagiovani del Comune di Lecco, l’Associazione Les Cultures, la Comunità di Via Gaggio, la Pastorale dei migranti zona 3, Associazione Centro Orientamento Educativo ETS e il Consorzio Consolida.