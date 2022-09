Nuove luci per il campanile di Lecco: sabato sera l’accensione

Sostituito l’impianto di illuminazione del ‘Matitone’, alle 20.30 di sabato l’inaugurazione

Luci Led per illuminare meglio (risparmiando) il campanile della Basilica di San Nicolò

LECCO – E’ prevista per sabato sera alle 20.30 l’inaugurazione della nuova illuminazione del campanile della Basilica di San Nicolò: le vecchie luci, ormai obsolete e alcune anche non funzionanti, sono state sostituite con luci led all’avanguardia, in grado di illuminare meglio il ‘matitone’, così come è soprannominato la torre campanaria della città, e anche di produrre un risparmio nei consumi elettrici, rispetto al precedente impianto.

L’intervento è stato realizzato da Enel X, la business line del Gruppo Enel, che ha anche contribuito con un importante stanziamento economico al costo complessivo dell’opera.

I lavori hanno previsto la sostituzione delle esistenti lampade a ioduri metallici con moderni apparecchi illuminanti di tecnologia LED ad alta efficienza, in grado di illuminare in maniera equilibrata e non invasiva l’intera struttura del campanile, esaltandone la bellezza e maestosità. Per quanto riguarda la riduzione dei consumi di energia elettrica, si passa da circa 13.800 W a soli 3.194 W.

“Con questo progetto abbiamo contribuito a esaltare e valorizzare la bellezza e tutti i particolari architettonici del campanile della Basilica di San Nicolò di Lecco – ha commentato Elisa Franchi Head of Delivery & Operations Lombardia North-Enel X. La nuova illuminazione coniuga efficienza e sostenibilità, tutelando il patrimonio artistico di questa meravigliosa basilica”.

“Il rifacimento dell’illuminazione del campanile della basilica di San Nicolò risponde certamente ad esigenze estetiche ma il vero motivo dell’intervento è simbolico – ha spiegato monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco e parroco di San Nicolò – Stiamo attraversando un periodo buio, segnato da tre crisi: la pandemia non ancora terminata, il dramma di una guerra che ci coinvolge, i danni causati dai cambiamenti climatici. Abbiamo bisogno di nuova luce sulla nostra vita, di una rinnovata direzione di cammino, di un punto di riferimento che illumini il nostro percorso. I cristiani di Lecco trovano tutto questo nell’esperienza della fede. Rendere visibile anche di notte il campanile significa ridonare alla città il simbolo che identifica e rende riconoscibile Lecco. Ringrazio Enel X per la sensibilità dimostrata nel sostenere questo progetto e Corrado Valsecchi per tutto il sostegno dato”.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 di sabato per ammirare il campanile nella sua rinnovata veste serale.