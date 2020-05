Nuove mascherine dalla Regione ai Comuni: 108 mila destinate al lecchese

La Regione distribuisce un nuovo carico di mascherine alle Province per i Comuni

Ai Comuni lecchesi ne sono state assegnate 108 mila

LECCO – Un nuovo carico di 3,5 milioni di mascherine chirurgiche per uso civile è in corso di distribuzione a tutte le province lombarde da parte dei volontari della Protezione civile a partire da stamattina, e per tutta la giornata di oggi. Lo comunica in una Nota l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni.

Alla provincia di Lecco sono state assegnate 108 mila mascherine. Il ritiro del materiale avviene dal magazzino di Rho/MI gestito dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU): ogni Provincia ritira presso il magazzino la dotazione assegnata. Le Province, così come in occasione delle forniture precedenti, provvederanno dal canto loro nei prossimi giorni a consegnare i dispositivi ai Comuni.

Sarà quindi compito delle amministrazioni comunali provvedere alla definizione della distribuzione alla propria popolazione secondo le specifiche necessità e urgenze territoriali, organizzando la consegna gratuita delle mascherine ai propri cittadini che ne hanno bisogno e necessità nei primi giorni della prossima settimana.

Regione Lombardia ha già distribuito nelle settimane scorse 13 milioni circa di mascherine attraverso canali diversi. Di queste, circa 400.000 sono state consegnate al volontariato di Protezione civile, circa 10.000.000 ai Comuni per la distribuzione alla popolazione, 100.000 alle Forze dell’ordine operanti in Regione Lombardia, 630.000 ad altri soggetti ‘distributori’ per la cittadinanza (farmacie, edicole), altre 330.000 circa alle aziende del Trasporto Pubblico Locale, e infine, 300.000 agli operatori e agli addetti delle aziende municipalizzate attraverso la Confservizi, e 1.000.000 per il personale delle aziende di ristorazione e pulizie che operano nelle strutture sanitarie.