Nuove mascherine e tamponi grazie alle donazioni, tante raccolte fondi

Coronavirus, gara di solidarietà: tante raccolte fondi per gli ospedali

Non solo soldi ma anche mascherine protettive donate alla Regione

LECCO / MILANO – Si moltiplicano in questi giorni le raccolte fondi in favore degli ospedali impegnati nel combattere l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

“Oltre quella di Regione Lombardia (Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ numero IBAN IT76P0306909790100000300089 – BIC BCITITMN) , nei vari ospedali, sono attive campagne di donazioni. Si è creata una vera e propria gara di solidarietà che non è nuova per Regione Lombardia. In passato siamo stati generosi con gli altri, oggi lo siamo col prossimo” ha ricordato l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini

Caparini ha poi evidenziato che Regione Lombardia ha ricevuto anche donazioni di mascherine, “più di quante ce ne ha date il Dipartimento Protezione Civile nazionale. Un elenco lunghissimo: dal tempio buddista ‘Pu Hua Si’ di Prato che ringrazio – ha aggiunto – ne abbiamo avute 30.000. Donazioni anche dai giocatori del Milan (un giorno di stipendio) ad Areu, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza”.

L’assessore regionale al Bilancio ha anche fatto il punto sui tamponi: “ne abbiamo acquistati 1,8 milioni, speriamo di non doverli usare tutti”.

Caparini ha concluso ribadendo che Regione Lombardia ha chiesto finanziamenti aggiuntivi al Governo, “nella prima settimana dell’emergenza coronavirus abbiamo speso 50 milioni di euro. Altre Regioni hanno aderito al nostro appello di chiudere i centri commerciali, il commercio al dettaglio come la grande e media distribuzione, ovviamente tranne alimentari e farmacie”

La raccolta fondi a Lecco

La Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali, lancia una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

A meno di 24 ore dal lancio della campagna, la risposta del territorio lecchese è di altissimo livello.

Somma raccolta:

356.193 euro di cui:

N. donatori persone fisiche 351 per un totale di 42.193 euro

N. donatori persone giuridiche 7 per un totale di 314.000 euro

Per contribuire:

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese: