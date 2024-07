Nuove passerelle pedonali sul ponte a Malavedo, posati i pali di sostegno

Il macchinario per la palificazione è entrato in azione la scorsa settimana

Il prossimo step sarà la posa delle nuove passerelle

LECCO – Prosegue a Malavedo il cantiere per le nuove passerelle pedonali sul ponte a scavalco del Gerenzone.

La scorsa settimana, dopo la demolizione dei vecchi camminamenti, i lavori sono entrati nel vivo con la cosiddetta fase di palificazione: le nuove passerelle che si stanno realizzando su misura appoggeranno infatti su micropali collocati ad una profondità di 7 metri. Per posizionarli è stato installato sotto il ponte un apposito macchinario che ha catturato l’attenzione di molti residenti ma anche di cittadini in transito.

La fase successiva del cantiere sarà la posa delle nuove passerelle. Saranno a struttura metallica reticolare ed elementi tubolari saldati a sezione quadrata in acciaio verniciato, stilisticamente simili a quelle già realizzate in via Galandra e via Porta. La passerella a monte avrà una larghezza di 150 cm, mentre la passerella di valle sarà di 90 cm. Il progetto prevede anche l’integrazione delle nuove passerelle con quella costruita lungo via Credée, chiusa dal momento della sua realizzazione, e con l’area circostante: la riapertura della passerella consentirà ai pedoni di recarsi in sicurezza al supermercato e alla farmacia, senza andare sulla strada.