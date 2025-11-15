Nuove poltrone letto in Pediatria a Lecco grazie alla donazione della Fiocchi

Un gesto di attenzione verso famiglie e bambini

Offrono ai genitori un luogo adeguato dove rimanere accanto ai propri figli durante il ricovero ospedaliero

LECCO – Cinque nuove poltrone letto sono entrate a far parte delle dotazioni del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, grazie alla generosa donazione della Società Fiocchi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più confortevole il soggiorno delle famiglie che accompagnano i piccoli pazienti durante la degenza.

Le nuove poltrone, posizionate direttamente nelle stanze, offrono ai genitori un luogo adeguato dove riposare e rimanere accanto ai propri figli in un momento delicato come il ricovero ospedaliero. Una presenza, quella delle mamme e dei papà, che rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di cura dei bambini.

La donazione è frutto di una segnalazione arrivata da un genitore che si trovava in reparto per assistere il figlio. Da quel suggerimento è nato un gesto concreto di attenzione e vicinanza che contribuisce a rendere l’ambiente ospedaliero più umano, accogliente e attento ai bisogni delle famiglie.

La Pediatria e tutto il personale hanno espresso un sentito ringraziamento a Stefano Fiocchi, presidente di Fiocchi Munizioni, per la sensibilità dimostrata. “La presenza dei genitori è fondamentale nel percorso di cura dei bambini, e questa donazione rappresenta un importante contributo al benessere emotivo dei piccoli pazienti”, ha dichiarato Anna Cogliardi, Direttore della Struttura Complessa di Pediatria dell’ASST Lecco.

Un gesto semplice ma prezioso, capace di migliorare la quotidianità di chi affronta il ricovero con i propri figli.