Nuove risorse alla Polizia Locale, in Provincia di Lecco quasi 40 mila euro da Regione

Finanziati due progetti a Oggiono e Bellano

Piazza e Zamperini: “La sicurezza è un diritto fondamentale”

LECCO – Regione Lombardia rafforza il sostegno ai Comuni e investe sulla sicurezza urbana con un nuovo incremento delle risorse destinate alla Polizia Locale. La Giunta ha stanziato 1,98 milioni di euro aggiuntivi, portando la dotazione complessiva della misura a 6,3 milioni di euro.

In provincia di Lecco stanziati oltre 39.690 euro per due progetti nei comuni di Bellano e Oggiono. L’intervento permette di finanziare 124 nuovi progetti per migliorare dotazioni, tecnologie e veicoli delle Polizie Locali, offrendo ai territori strumenti più moderni e più efficaci. “Un risultato – fanno sapere da Palazzo Pirelli – che prosegue il percorso avviato in occasione dell’Assestamento di bilancio 2026‑2028, durante il quale la Lega aveva presentato un ordine del giorno finalizzato a rafforzare ulteriormente gli investimenti sulla sicurezza urbana”.

“È una scelta politica chiara – afferma il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza –: Regione Lombardia non lascia soli i territori, soprattutto quelli più piccoli, che spesso non hanno mezzi sufficienti per rinnovare attrezzature e veicoli. Con questo stanziamento diamo risposte concrete alle amministrazioni e ai cittadini.”

Piazza ribadisce che la sicurezza urbana è una priorità della legislatura: “Queste risorse arrivano direttamente ai Comuni. Vogliamo una Polizia Locale più presente, più moderna, più vicina alle comunità. È così che si prevengono il degrado, l’inciviltà e quei fenomeni di disagio che i cittadini ci chiedono di affrontare.”

Il sottosegretario richiama anche il valore del lavoro quotidiano degli agenti: “La sicurezza è un diritto fondamentale. Crediamo nei nostri operatori, che ogni giorno garantiscono ordine e tutela nelle strade, nei quartieri, nei centri storici.” Le risorse saranno erogate entro luglio 2027, secondo le tempistiche previste. “È un impegno che manteniamo – conclude Piazza –. Continueremo a sostenere i Comuni e a rafforzare la rete della Polizia Locale, perché la sicurezza non è uno slogan: è un dovere verso le nostre comunità.”